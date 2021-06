Hauptversammlung

17:16 Uhr

Nach Expansion: Klassik Radio hat noch mehr große Pläne

Plus Klassik Radio ist inzwischen in den Nachbarländern zu hören, im Herbst wird das neue Sendezentrum in der Augsburger Innenstadt bezogen. Welche Pläne Chef Ulrich Kubak noch hat.

Von Michael Kerler

Im August soll es soweit sein. Klassik Radio zieht dann in das historische Gebäude des ehemaligen Stadtarchivs in der Augsburger Innenstadt. In den letzten Monaten in das Gebäude aufwendig saniert worden, der neue Eigentümer hat auch den Dachstuhl offengelegt. Klassik-Radio-Chef Ulrich Kubak freut sich auf eine kathedralenartige Atmosphäre und bis zu sieben Meter hohe Wände. „Es sind tolle Arbeitsplätze, um aus dem Herzen von Augsburg heraus unser Produkt zu senden“, sagt er auf der coronabedingt digitalen Hauptversammlung. Derzeit ist Klassik Radio im maiskolbenartigen Augsburger Hotelturm untergebracht, bis Oktober soll der Umzug abgeschlossen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen