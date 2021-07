Die Industrie reagiert kühl auf die Klimaschutzpläne der EU

Plus Die EU-Vorschläge für den Kampf gegen die Erderwärmung haben massive Auswirkungen auf die Unternehmen in Deutschland. Vor allem Industriebetriebe fürchten die Verdrängung auf dem Weltmarkt.

Es ist ein entschiedenes „Ja, aber“ das aus den Reihen der deutschen Industrie schallt. Ja, die Pläne der Europäischen Union zum Klimaschutz sind notwendig und wir unterstützen die Ziele. Aber, wenn das wirklich 1:1 umgesetzt wird, fegt uns die Konkurrenz aus Asien und Amerika von den Märkten. Exemplarisch steht dafür die deutsche Leitindustrie. „Es fehlt an einer Abwägung“, moniert die Chefin des Autoverbandes VDA, Hildegard Müller. Die frühere Merkel-Vertraute verlangt, das ökonomische Folgen (Pleiten) und soziale Auswirkungen (Stellenabbau) beim radikalen Senken des Ausstoßes von Treibhausgasen stärker berücksichtigt werden müssten.