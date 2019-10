Neuer Airbus-Hubschrauber sichert Hunderte Arbeitsplätze

Plus Die erste Maschine des Marine-Hubschraubers „Sea Lion“ ist an die Bundeswehr ausgeliefert. Es sollen noch 17 weitere folgen - auch andere Länder haben Interesse.

Wolfgang Schoder war selten so entspannt, ja heiter anzutreffen. Doch an diesem Donnerstag scheint einfach alles für den Deutschland-Chef des europäischen Hubschrauber-Herstellers Airbus Helicopters zu passen. Auf dem Flugplatz des Donauwörther Werkes steht eine wesentliche Säule der Zukunft des Standortes mit rund 7000 Mitarbeitern. Der Manager zeigt auf einen grauen Marine-Hubschrauber mit dem Namen „NH90 Sea Lion“, also Seelöwe.

Der neue Airbus Helicopter ist pünktlich fertig und kostet nicht mehr - eine Seltenheit

Schoder und seinem Team ist es gelungen, den ersten Helikopter aus der Reihe pünktlich an die Bundeswehr zu übergeben. Zwei weitere Maschinen werden bis Ende des Jahres ausgeliefert. Insgesamt hat die Bundeswehr 18 Seelöwen aus Donauwörth bestellt. Aber warum strahlt Schoder auf dem Flugfeld mit der Sonne um die Wette? Ja, weshalb ist es überhaupt erwähnenswert, dass die Maschine in dreifacher Hinsicht vertragsgetreu übergeben wird? Denn die schwäbischen Hubschrauberbauer haben nicht nur ihre Pünktlichkeit unter Beweis gestellt, sondern auch den Kostenrahmen eingehalten und liefern den Hubschrauber mit den versprochenen Fähigkeiten aus. Das war im europäischen Airbus-Konzern, zu dem die Helikoptersparte mit ihrem größten deutschen Standort in Donauwörth gehört, früher nicht immer der Fall.

Der Kommandeur des Marinefliegerkommandos, Kapitän zur See Thorsten Bobzin, steht vor einem Hubschrauber vom Typ NH90 Sea Lion. Bild: Stefan Puchner, dpa

Der extremste Fall war sicher das militärische Transportflugzeug A400M. Es wurde zum Symbol für eine chaotische Planung, auch wenn an dem Desaster die militärischen Auftraggeber mit immer neuen Nachforderungen großen Anteil hatten. Die Zeche für das Desaster zahlte der Steuerzahler.

Doch selbst bei den nunmehr schon seit Jahren liefertreuen Hubschrauberbauern hat es vor 2013 Probleme etwa beim ebenfalls in Donauwörth produzierten Kampfhubschrauber Tiger gegeben. Doch dann haben Auftraggeber und Hersteller einen neuen und realistischeren Rahmenvertrag geschlossen. Die Bedingungen wurden angepasst. „Seitdem liefern wir pünktlich“, sagt Schoder gegenüber unserer Redaktion. Dass Airbus Helicopters eine deutsche Tugend wie die Pünktlichkeit wieder zum Standard gemacht hat, fiel auch der früheren Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen positiv auf, als sie 2017 in das baden-württembergische Laupheim kam, um dort dabei zu sein, als Airbus Helicopters den letzten aus einer Tranche von 15 kleinen Mehrzweckhubschraubern an die Bundeswehr übergab – und das im Zeit- und Kostenrahmen.

"Sea Lion" von Airbus: Der Preis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich

Der auch in Donauwörth produzierte Helikopter vom Typ H145M hat sich für das Unternehmen wie schon längst seine bekannte zivile Version zum Kassenschlager entwickelt. Auch das lässt Schoder an dem Tag in Donauwörth derart entspannt auftreten. Die militärische H145M-Version konnte auch nach Ungarn, Serbien, Thailand und Luxemburg verkauft werden. Für die nun an die Bundeswehr ausgelieferte Marineversion des Transporthubschraubers NH90 haben sich bereits Italien, Frankreich, die Niederlande, Norwegen, Belgien und Qatar entschieden.

Die Firma Airbus Helicopters hat den ersten Hubschrauber vom Typ NH90 Sea Lion für die deutsche Marine übergeben. 17 weitere sollen bis zum Jahr 2022 folgen. Bild: Wolfgang Widemann

Dabei ist das Militärgeschäft für den Standort Donauwörth sehr wichtig, steht es doch für rund 50 Prozent des Umsatzes. Allein das Geschäft mit den Marine-Hubschraubern sichert direkt rund 500 der insgesamt etwa 7000 Arbeitsplätze in Donauwörth ab – und das für die nächsten drei Jahre.

Schoder, der sonst sachlichere Formulierungen bevorzugt, sagt denn: „Das Programm ist für den Standort Donauwörth lebenswichtig.“ Und weil es mit dem Marine-Hubschraubern nun mal gut läuft, fügt er gar mehrfach hinzu: „Ich bin sehr glücklich.“ Zu der guten Laune des Managers tragen auch die deutschen Steuerzahler nicht unerheblich bei. Denn so ein See-Löwe ist ganz schön teuer. Auch wenn Schoder den Preis nicht verraten will, lässt sich doch aus mehreren Quellen recherchieren, dass einer der Helikopter – je nach Ausstattung preislich im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegt.

Das kann der Sea Lion von Airbus Helicopters

Kein Wunder: Die Hubschrauber, mit denen Schiffbrüchige auf See gerettet und Material und Menschen transportiert werden können, stecken voll kostspieliger Elektronik. Wird ein solcher Seelöwe etwa beschossen, kann er Raketen ablenken. Dabei produziert er ein Wärmefeld in gebührenden Abstand des Hubschraubers, vom dem sich der Lenkflugkörper magisch angezogen fühlt. Die Rakete knallt so nicht ins Triebwerk und das teure Gerät samt Besatzung bleiben unverletzt.

Das alles soll auch noch der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp–Karrenbauer vorgeführt werden, wenn der Donauwörther See-Löwe endgültig am niedersächsischen Marineflieger-Stützpunkt Nordholz der Bundeswehr übergeben wird. Die sehnsüchtig erwarteten See-Löwen lösen dann die in die Jahre gekommenen Hubschrauber vom Typ „See King“ ab.

