Erdgas

18:26 Uhr

Was passiert, wenn Putin den Gashahn abdreht?

In Templin soll das Gas der fertig gebauten Pipeline Nord Stream 2 einmal in das deutsche Netz fließen – wenn die Genehmigung kommt.

Plus Wenn Russland die Ukraine angreift, könnte unsere Gasversorgung abbrechen. Was würde passieren, wenn Russland nicht mehr liefert? Und was wären die Alternativen?

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat jüngst zwar Befürchtungen zurückgewiesen, Russland könnte im Fall von Sanktionen den Gashahn zudrehen. Er sagte: „Russland hat in den schwierigsten Momenten der Konfrontation zwischen Ost und West seine Vertragsverpflichtungen tadellos erfüllt.“ Russland habe noch nie einen Grund gegeben, an seiner Zuverlässigkeit zu zweifeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

