Lkw-Maut wird Waren massiv verteuern

Plus Eher still und leise ist zum 1. Dezember die Lkw-Maut kräftig gestiegen. Die Spediteure werden die Erhöhung auch an die Verbraucherinnen und Verbrauchern weitergeben.

Eine Autobahnmaut für Pkw - dieses Projekt des damaligen CSU-Verkehrsministers Andreas Scheuer hatte vor einigen Jahren für heiße Diskussionen. Am Ende ist die Pkw-Maut nach einem europäischen Gerichtsurteil krachend gescheitert. In anderen Bereichen gibt es diese Maut längst, nämlich für Lastwagen. Zum 1. Dezember ist die Lkw-Maut zusätzlich erhöht worden. Da die meisten Bundesbürger ihre täglichen Strecken nicht per Lkw zurücklegen, ging die Erhöhung aber fast unbeachtet und recht leise vonstatten. Dabei könnte sie in der nächsten Zeit massive Auswirkungen haben. Denn mit der Maut steigen Transportkosten und damit mit großer Wahrscheinlichkeit bald auch die Preise vieler Güter, warnen Verbände und Spediteure. Die nächste Mauterhöhung steht zudem schon vor der Tür.

Für schwere, dieselbetriebene Lkw hat die Bundesregierung die Maut zum 1. Dezember um 200 Euro je Tonne CO2-Ausstoß erhöht. Dies soll nach Angaben der Bundesregierung dem Klimaschutz im Güterverkehr dienen, umgesetzt werde eine Richtlinie der EU. Die Folge ist eine starke Erhöhung der Transportkosten, sagt Stephan Doppelhammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen. "Durch die Anhebung ist die Maut umgerechnet von 19 Euro auf 34,80 Euro pro 100 Kilometer gestiegen", sagt er. Satte 83 Prozent mehr. "Die Logistikunternehmen erfahren damit abermals eine gewaltige Preissteigerung." Für ihn ist klar: "Den Unternehmen bleibt keine andere Wahl: Sie müssen die Kosten weitergeben, sonst fahren sie ihren Betrieb in die Insolvenz."

