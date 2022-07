Bayern hat sein Energieproblem mit verursacht

Plus Unter dem früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer wurde die Windkraft ausgebremst und der Bau von Stromtrassen verzögert. Das rächt sich nun in der Gaskrise.

Die Nervosität ist groß in der bayerischen Staatsregierung. Es vergeht kaum ein Tag, an dem CSU-Ministerpräsident Markus Söder der Ampel-Regierung im Bund nicht vorhält, schlecht auf die Gas-Notfallstufe vorbereitet zu sein: Dem Land gehe die Energie aus – mit Auswirkungen auf Millionen Arbeitsplätze, so lauten seine drastischen Warnungen. Bayern ist vom Gas-Mangel besonders betroffen. Der Freistaat hat sein Energieproblem aber auch selbst mit verursacht.

