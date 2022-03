Krise

20:40 Uhr

Landwirtschaft: Ist Deutschland in der Krise gut versorgt?

Die Landwirtschaft ächzt unter hohen Temperaturen, zudem schwebt der Krieg in der Ukraine über allem.

Plus Leere Regale in den Supermärkten zeugen in Zeiten des Krieges von der Angst, nichts mehr zu bekommen. Dabei belastet die Landwirtschaft eher das Wetter.

Von Marlene Volkmann

Auf dem Feld von Stefan Asum in Laimering im Landkreis Aichach-Friedberg ist es trocken. Ganz klein stehen hier die Weizenpflanzen, sie sind nur wenige Zentimeter hoch. Die Sonne scheint auf sie herunter und dabei ist es erst 10 Uhr morgens. "Letztes Jahr um diese Zeit waren sie viel größer", sagt Asum. Wenn es nicht bald regne, werde es erste Ertragseinbußen geben.

