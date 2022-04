Kuka-Chef Mohnen: Wir dürfen uns nicht auf den guten Ergebnissen ausruhen

Exklusiv Der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka hat noch nie in einem Quartal so viele Aufträge verzeichnet wie zuletzt. Doch die Materialengpässe setzen dem Konzern zu.

Der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka hat zwar zwischen Januar und März dieses Jahres den höchsten Auftragseingang der Firmengeschichte in einem Quartal eingefahren, leidet aber unter den Materialengpässen. So sagte Konzern-Chef Peter Mohnen unserer Redaktion nach der Vorlage der Zahlen: „Unvorhersehbare Sprünge bei den Einkaufspreisen verhindern eine verlässliche, längerfristige Planung.“ Das Lieferketten-Management der Mannschaft sei zwar stark. Der Kuka-Chef bezeichnete die Verhältnisse in Einkauf und Logistik aber als „weit weg vom Normalzustand.“ Der Manager ist überzeugt: „Der schlimme und immer noch anhaltende Krieg in der Ukraine verstärkt die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft.“ Das Ziel für das Unternehmen müsse es sein, vorausschauend und mit der gebotenen Vorsicht durchs Jahr zu steuern, „aber trotzdem angstfrei und mit einem gesunden Maß an Flexibilität und Kompromissbereitschaft.“

Mohnen appellierte deshalb auch an die rund 3500 Beschäftigten von Kuka in Augsburg: „Wir dürfen uns nicht auf den guten Ergebnissen des ersten Quartals ausruhen.“ Die Zeit des Stellenabbaus ist bei Kuka vorbei. Der Internetseite des Unternehmens ist zu entnehmen, dass der Maschinenbauer allein für den Standort Augsburg rund 100 Angebote für Festeinstellungen ausgeschrieben hat.

Kuka befindet sich auf Wachstumskurs

Das Unternehmen befindet sich nach Jahren der Krise wieder auf einem kräftigen Wachstumskurs. Mohnen berichtet, Kunden investierten weltweit massiv in Robotik und Automatisierung. So verzeichnete Kuka im ersten Quartal dieses Jahres mit knapp 1,3 Milliarden Euro 42 Prozent mehr Aufträge als im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze legten hier um 18,3 Prozent auf 853,4 Millionen Euro zu. Höhere Material- und Logistikkosten drückten dabei nicht nur auf die Erlöse, sondern auch auf den Gewinn vor Steuern und Zinsen, der in der Fachsprache Ebit genannt wird. Daher zog dieser Ertragswert zwar von 8,2 auf 19 Millionen Euro an. Die Ebit-, also Gewinnmarge liegt demnach aber erst bei 2,2 Prozent, wobei sie rein im Anlagenbau schon gute 6,1 Prozent ausmacht. Hier beflügelt die Elektromobilität das Kuka-Geschäft.

Mohnen ist optimistisch, dass sich das Unternehmen weiter gut entwickeln wird, zumal Kuka-Produkte gefragter denn je seien. Er beobachtet auch mögliche Vorzieheffekte, „bei denen Kunden in Erwartung steigender Preise und längerer Lieferzeiten schon früher ordern“. Zuletzt wurde das Unternehmen vom US-Fahrzeug-Riesen General Motors für 2021 mit der Auszeichnung „Zulieferer des Jahres“ bedacht – und das schon zum sechsten Mal in der 30-jährigen Geschichte des Preises. Für GM-Top-Manager Shilpan Amin ist die aktuelle Ehrung etwas Besonderes, „weil sie uns die Gelegenheit bot, unsere Zulieferer für ihr Durchhaltevermögen in einem der schwierigsten Jahre zu würdigen, die die Branche je erlebt hat“.

Chinesen nehmen Kuka von der Börse

Kuka beschäftigt weltweit rund 14.000 Frauen und Männer. Der Konzern gehört zu rund 95 Prozent zum chinesischen Haushaltsgeräte-Imperium Midea. Die Asiaten wollen Kuka – wie mehrfach berichtet – von der Börse nehmen und haben deshalb den verbliebenen Aktionärinnen und Aktionären eine Barabfindung von 80,77 Euro je Wertpapier angeboten. So werden die restlichen Anteilseigner im Zuge eines in solchen Fällen üblichen „Squeeze-out-Verfahrens“ aus dem Unternehmen gedrängt.

Bei der für 17. Mai geplanten Hauptversammlung soll der notwendige Beschluss für die Übertragung der Aktien an Midea gefasst werden. Das Kuka-Papier stand zuletzt bei 82,60 Euro. Die Aktie war jedoch zu wirtschaftlichen Krisenzeiten im März 2020 auf unter 25 Euro abgestürzt. Doch im Rekordjahr 2017 notierte der Wert in der Spitze bei über 200 Euro. Die Chinesen zahlten einst mit 115 Euro pro Aktie einen Preis, der deutlich über ihrem jetzigen Barabfindungs-Angebot an die verbliebenen Minderheitsaktionäre, aber auch über dem aktuellen Börsenkurs liegt.

Kuka-Roboter werden in einer Produktionshalle der Kuka-Zentrale montiert. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Wie lange es dauert, bis sich Midea im Besitz aller Aktien befindet, ist ungewiss. Solche Prozesse können sich in die Länge ziehen, wenn Anleger juristisch gegen die Höhe einer Barabfindung vorgehen. Midea hat im Gegenzug für das Ende der Börsen-Notierung zugesichert, dass Augsburg bis mindestens 2025 der führende Entwicklungs-Standort und Hauptsitz für Kuka bleibt und versprochen, dass das entsprechende Forschungs-Budget um mindestens 15 Prozent gegenüber 2021 erhöht wird. Das haben die Belegschafts-Vertreter um den Betriebsrats-Vorsitzenden Armin Kolb als Erfolg verbucht. Aufsichtsrats-Vize und IG-Metall-Mann Michael Leppek sagte dazu: „Für die Beschäftigten und die Kunden ändert sich erst einmal nichts.“