Schrobenhausen

vor 47 Min.

Kommt die Bauer AG bald in andere Hände?

Die Firma Bauer in Schrobenhausen stellt zum einen Baumaschinen her, ist zum anderen aber auch selbst im Baugewerbe tätig.

Plus Den Tiefbauspezialisten Bauer treffen die Russland-Sanktionen hart. Das Unternehmen will sich frisches Kapital besorgen. Das könnte dazu führen, dass ein Baukonzern die Kontrolle erhält.

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Wie schnell der Russland-Ukraine-Krieg heimische Unternehmen in die Bredouille bringen kann, zeigt sich gerade bei dem Schrobenhausener Tiefbauspezialisten Bauer. Das Unternehmen mit rund 11.800 Beschäftigten war eigentlich gut in dieses Jahr gestartet. Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg, der Auftragsbestand erreichte einen Rekordwert. Vor allem das Geschäft mit dem Verkauf von Tiefbau-Maschinen, die unter anderem in Schrobenhausen konstruiert und gebaut werden, lief gut. Dazu kamen attraktive Aufträge aus Saudi-Arabien für die auf dem Reißbrett geplante neue Stadt Neom.

