AfD sagt Wahlveranstaltung auf Scherneck ab

Plus Die Grünen haben am Donnerstag einen kostenlosen Shuttlebus zur Demo gegen eine AfD-Veranstaltung auf Scherneck organisiert. Am späten Nachmittag kommt die Absage der AfD.

Von Carmen Jung

Die Aufregung über eine von der AfD am heutigen Freitag geplante Wahlveranstaltung im Schlossbräustüberl Scherneck bei Rehling hielt gestern an. Während die Grünen tagsüber einen kostenlosen Shuttlebus für die Demonstranten aus Aichach organisierten und sich dabei der Schützenhilfe verschiedener Parteien versicherten, entschloss sich die AfD am Nachmittag zu einem ganz anderen Schritt: Gegen 16.30 Uhr erhielt unsere Redaktion eine E-Mail von Josef Settele , Spitzenkandidat der AfD bei der Kreistagswahl, in der die Partei die Veranstaltung absagte. Die Begründung: Sie wollten nicht „die Sicherheit des Wirtes und seiner Gäste sowie der Gaststätte“ gefährden.

Die AfD sagt: Der Wirt wird telefonisch bedroht In einer angehängten Mail von Kreisvorsitzendem Paul Traxl ist die Rede davon, dass der Pächter des Stüberls seit Dienstag telefonisch bedroht werde. Auch sei angekündigt worden, dass ein Bus mit Antifa-Demonstranten aus Augsburg auftauchen werde. Traxl : „Damit ist den Grünen und ihren Verbündeten ein Sieg gegen die Meinungsfreiheit und die Demokratie gelungen.“ Der Wirt sagt: "Ich fühle mich nicht bedroht" Von einer Bedrohung ist aus Sicht des Betroffenen, Bräustüberl-Pächter Klaus Sayer , allerdings keine Rede. Er fühle sich nicht bedroht, betonte er auf Anfrage und ergänzte: „Ich lasse mich auch nicht bedrohen“, ergänzte er am Telefon. Er habe aber einige unschöne Anrufe bekommen. Unter dem Strich stellt Sayer fest: Die Grünen hätten mit ihren Aktivitäten das Gegenteil erreicht. Nun werde der AfD mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wie er festgestellt habe. „ Die Grünen haben’s wichtig gemacht“, bedauerte der Gastronom. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Grünen wiederum hatten tagsüber einen kostenlosen Shuttlebus organisiert, mit dem Demonstranten von Aichach nach Rehling fahren sollten. Sie holten auch andere Parteien mit ins Boot. Laut Mitteilung der Grünen unterstützten den Demo-Aufruf auch die SPD und die Jusos , die FDP , die Facebook-Seite „Aichacher Demokratie“ und die ÖDP. Für den Aichacher Grünen-Ortssprecher Alfred Seitz kam die Absage am späten Nachmittag sehr überraschend. Er kündigte an, die Aktion nun überdenken zu wollen. Es mache wohl wenig sind hinzufahren, wenn keine AfD-Veranstaltung stattfinde. Da werde auch die Motivation möglicher Demonstranten zurückgehen. Seitz stellte die Vermutung an, die AfD könnte die Veranstaltung „über ihre Kanäle“ an einen anderen Ort verlegen. Doch durch die Gegend jagen lassen wolle man sich nicht. Das könnte Sie auch interessieren: Demo der Grünen: Auf AfD reagieren oder doch besser ignorieren?

