Zweiter Gutachter bestätigt: Nur eine Ampel hilft Mühlhausen

Sieht auf dem Bild harmlos aus, doch zu den Stoßzeiten am Morgen und am Abend herrscht an der Mühlhauser Ortsdurchfahrt auf Höhe des Gewerbegebietes extrem viel Verkehr. Jetzt hat ein zweiter Gutachter bestätigt: Eine Ampelanlage ist die einzige Lösung für dieses Verkehrsproblem.

Plus Was hilft der strapazierten Kreuzung am Gewerbegebiet Mühlhausen besser: eine Ampel oder ein Kreisverkehr? Ein zweiter Gutachter lässt keinen Zweifel.

Von Carmen Jung

Seit Jahren wird im Affinger Gemeinderat darüber diskutiert, wie die gravierenden Mühlhauser Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen sind. Weil die Westumfahrung nach wie vor in weiter Ferne ist, braucht es vor allem für die überlastete Kreuzung am Unterkreuthweg eine Lösung. Eine Ampel, die der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet schon vor 30 Jahren festgeschrieben hat, ist bis heute nicht realisiert. Zuletzt konzentrierte sich die Frage darauf: Ist ein Kreisverkehr die bessere Lösung? Darauf hat ein zweiter Gutachter nun eine eindeutige Antwort geliefert.

