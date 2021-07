Aichach/Dasing

05:58 Uhr

Die Post kommt jetzt aus dem Gewerbepark Acht 300

Plus Briefe und Pakete für 20.000 Haushalte werden jetzt im neuen Zustellstützpunkt im Interkommunalen Gewerbepark am Gallenbacher Berg sortiert. Was die Post noch plant.

Von Gerlinde Drexler

Erst vor Kurzem hat die Deutsche Post ihren neuen Zustellstützpunkt (ZSP) im Interkommunalen Gewerbegebiet Acht 300 der Stadt Aichach und der Gemeinde Dasing am Gallenbacher Berg bezogen. In dem Neubau an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße 9 sind seit dem Umzug im Juni die ZSP Aichach und Dasing vereint. Am Donnerstag stellte die Post den neuen ZSP vor und Pfarrer Michael Schönberger aus Klingen (Stadt Aichach) erteilte ihm den kirchlichen Segen.

