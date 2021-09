Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg klettert auf 90,4

In Aichach-Friedberg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag deutlich: Das Robert-Koch-Institut meldet einen Wert von 90,4. Neu ist seit heute die Krankenhausampel.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist von Mittwoch auf Donnerstag deutlich angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 90,4 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 68,9 am Mittwoch.

Nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg wurden am Donnerstagmorgen in den Kliniken an der Paar drei positiv getestete Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Drei von ihnen liegen im Aichacher Krankenhaus, keine oder keiner von ihnen auf der Intensivstation. In Aichach gibt es außerdem einen Verdachtsfall. Im Friedberger Krankenhaus gibt es weder positiv getestete Patientinnen oder Patienten noch Verdachtsfälle.

Krankenhausampel löst Sieben-Tage-Inzidenz ab

Seit diesem Donnerstag ist in Bayern nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz für die Corona-Maßnahmen entscheidend, sondern die sogenannte Krankenhausampel. Das Kabinett hat sie am Dienstag ebenso beschlossen wie zahlreiche weitere Regelungen beziehungsweise Lockerungen. Die Krankenhausampel zeigt an, wie stark die Krankenhäuser durch Covid-Patienten belegt sind. Derzeit steht sie in Bayern auf Grün.

Lesen Sie dazu auch

Landratsamt Aichach-Friedberg gestaltet Internetseite mit Corona-Infos neu

Das Landratsamt Aichach-Friedberg hat seit Donnerstag die Corona-Informationen auf seiner Internetseite umgestaltet und erweitert. Unter https://corona-aic-fdb.de/ finden sich auf einen Blick Informationen zu den aktuellen Impfzahlen im Landkreis, zur Sieben-Tage-Inzidenz, die Krankenhausampel sowie die derzeit geltenden Corona-Regeln in Kurzform - mit Schaltflächen für unterschiedliche Personengruppen und Lebensbereiche - und Tipps zu Impfen, Testen, Quarantäne und bei Symptomen. Wer bei den Impfzahlen beziehungsweise bei der Sieben-Tage-Inzidenz auf die Schaltfläche "Mehr" klickt, gelangt zu einer Grafik mit den Sieben-Tage-Inzidenzen der vergangenen zehn Wochen, Informationen zur Corona-Lage an den Kliniken an der Paar sowie zu einem Link zum bereits bekannten Corona-Tagebuch.