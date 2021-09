Corona in Aichach-Friedberg: Ein akuter Fall am Krankenhaus, Inzidenz stabil

Am Krankenhaus liegen zwei Corona-positiv getestete Personen auf der Intensivstation, eine muss invasiv beatmet werden. Inzidenz in Aichach-Friedberg stabil.

Am Aichacher Krankenhaus hat sich der Zustand einer Corona-positiv getesteten Person so verschlechtert, dass sie invasiv beatmet werden muss. Das meldet die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Freitagmorgen. Invasive Beatmung ist nur bei sehr schweren Krankheitsverläufen erforderlich. Hinzu kommt am Krankenhaus Aichach eine weitere Person auf der Intensivstation. Von 16 Intensivbetten im Wittelsbacher Land sind aktuell drei frei.

Krankenhaus Aichach: Ein Covid-Patient invasiv beatmet

In ganz Bayern mussten in der Woche bis einschließlich Donnerstag 242 Menschen hospitalisiert werden, damit steht die Krankenhausampel weiterhin auf Grün. Der entsprechende Grenzwert liegt bei 1200.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiterhin auf einem sehr stabilen Niveau. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag 75,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 71,8. Zuletzt häuften sich Fälle an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Wittelsbacher Land. So meldete das Landratsamt am Donnerstag jeweils eine positiv getestete Person an der Grund- und Mittelschule Dasing, an der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach, an der Grundschule Kissing sowie an der Konradin-Realschule Friedberg.

Corona: Inzidenz rund um den Landkreis Aichach-Friedberg stabil

Im Umkreis ist die Lage weiterhin unter Kontrolle, die Werte in den meisten angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden sind nahezu unverändert. Am höchsten ist die Inzidenz in der Stadt Augsburg (97), gefolgt von den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm (91,4), Neuburg-Schrobenhausen (91,1), Donau-Ries, Augsburg (jeweils 78,2), Dachau (62,5) und Fürstenfeldbruck (54,9). Unterhalb der 50er-Marke liegt der Landkreis Landsberg mit 54,9.