Deutlicher Einbruch: Warum lässt die Impfbereitschaft im Kreis nach?

Plus Immer mehr Corona-Impfstoff erreicht Aichach-Friedberg, immer weniger Menschen wollen ihn. Etliche Termine gehen an „Impftouristen“. Woher kommt die Impfmüdigkeit?

Drei Wochen ist es her, da fand die Impfstoff-Ebbe im Landkreis Aichach-Friedberg ein Ende. Auch wegen Sonderzuweisungen bekamen wieder deutlich mehr Menschen den ersehnten ersten Piks, die Warteliste mit priorisierten Landkreis-Bewohnern leerte sich rasant. Der viel beschworene Impfturbo zündete endlich auch im Wittelsbacher Land – so schien es zumindest. Inzwischen steht der Landkreis vor einem ganz anderen Problem: Zwar kann immer mehr Impfstoff geliefert werden, doch offenbar hat die Bereitschaft deutlich abgenommen. Der Landkreis hat Schwierigkeiten, die bestellten Dosen unters Volk zu bringen – und das, obwohl der Anteil der Nicht-Geimpften nach wie vor hoch ist.