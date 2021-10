Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg sinken wieder

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter die 100er-Marke. Sie liegt am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut im Wittelsbacher Land bei 94,8.

Übers Wochenende hatten die Infektionszahlen im Landkreis Aichach-Friedberg die 100er-Marke gerissen. Am Dienstag und Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 105,2. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) wieder einen leichten Rückgang.

Am Aichacher Krankenhaus ist ein Corona-Verdachtsfall dazu gekommen

Die Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegen am Donnerstag bei 94,8. Weitgehend entspannt bleibt die Lage an den Kliniken an der Paar. In Aichach werden weiterhin zwei Covid19-Patienten stationär behandelt. Keiner von ihnen liegt auf der Intensivstation. Hinzugekommen ist seit Mittwoch ein Verdachtsfall. In Friedberg gibt es keine Covid19-Patienten, wie das Landratsamt auf seiner Internetseite mitteilt. (jca)

