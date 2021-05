Aichach-Friedberg

Personal überlastet: Aichacher Krankenhaus reduziert Intensivbetten

Plus Die Lage an den Kliniken an der Paar ist weiter angespannt. Das Personal steht unter einer immensen Belastung. Das hat nun Folgen auf der Intensivstation in Aichach.

Von Nicole Simüller

Die sinkenden Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg entspannen die Lage an den Kliniken an der Paar mit den Häusern in Aichach und Friedberg noch nicht. Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer sagte am Mittwoch bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz, die Kliniken seien "nach wie vor gut belastet". Um den Druck auf das seit einem Jahr im Krisenmodus arbeitende Personal zu reduzieren, wird nun die Zahl der Intensivbetten am Aichacher Krankenhaus verringert.

