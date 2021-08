Aichach-Friedberg

vor 30 Min.

Umfrage am Aichacher Stadtplatz: Schauen Sie die Paralympics?

Plus Vor wenigen Tagen starteten die Paralympischen Sommerspiele. Interessieren sich die Menschen am Aichacher Stadtplatz für dieses sportliche Ereignis?

Von Gerlinde Drexler

Sportler und Sportlerinnen mit Behinderung messen sich in den olympischen Wettkampfstätten im japanischen Tokio in 22 sportlichen Disziplinen wie Radsport, Blindenfußball, Leichtathletik oder Sitzvolleyball. Wir wollten von Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie die Spiele am Fernseher mitverfolgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen