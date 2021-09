Prozess: 21-Jähriger baut betrunken einen Unfall und verletzt Freundin schwer

Plus Betrunken und ohne Führerschein fährt ein junger Mann auf einen parkenden Sattelschlepper auf. Vor Gericht geht es vor allem um sein Verhalten nach dem Unfall.

Imponieren wollte wohl ein 21-Jähriger aus Schrobenhausen seiner 22-jährigen Freundin. Als sie sich im Februar vergangenen Jahres nach dem Besuch einer Diskothek in Aichach nicht wohlfühlte, wollte der 21-Jährige sie mit ihrem Auto heimbringen. Obwohl er keinen Führerschein hatte und betrunken war. Er krachte kurz darauf mit dem Auto in einen geparkten Sattelschlepper, die 22-Jährige wurde schwer verletzt. Der 21-Jährige musste sich jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Jugendrichterin Eva-Maria Grosse hielt ihm besonders sein Verhalten nach dem Unfall vor.