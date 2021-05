Aindling

vor 49 Min.

Aindlings Bürgermeisterin erstattet Anzeige wegen vermüllter Spielplätze

Plus Die Spielplätze im Markt Aindling werden immer öfter vermüllt und zum Teil beschädigt. Nun reagiert die Bürgermeisterin. Positiv lief dagegen der Start der Teststation.

Von Johann Eibl

In Aindling greift derzeit eine Unsitte um sich: Spielplätze werden vermüllt, an verschiedenen Stellen kommt es zu Sachbeschädigungen. Um diese Entwicklung der Öffentlichkeit zu demonstrieren, zeigte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstagabend Fotos, die nicht nur bei ihr Ärger hervorriefen. Hitzler sagte: "Mir langt's. Ich zeige das jetzt alles bei der Polizei an." Was dabei im Einzelfall herauskomme, bleibe abzuwarten. Ein anderer Aspekt stieß der Gemeindechefin ebenfalls sauer auf: "Das Angebot, mit den Eltern zu reden, wird nicht angenommen."

