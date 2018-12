09:25 Uhr

Bahnverkehr: Die Züge werden moderner und leiser

In vier Jahren sind dann noch modernere Triebwagen unterwegs. Warum sie aber nicht schneller fahren können.

Von Christian Lichtenstern

Jetzt ist der Zuschlag fix: Die Bayerische Regiobahn (BRB) fährt bis Ende 2031 auf der Paartalbahn durchs Wittelsbacher Land. Die für den Regionalverkehr zuständige Bayerische Eisenbahngesellschaft hat jetzt die Vergabe nach Ablauf der Wartefrist bestätigt. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 kommen nagelneue Triebwagen vom Typ Coradia Lint 41. Deutlich verbessert wird auch das Angebot an Samstagen mit einem durchgängigen Halbstundentakt von Augsburg bis Aichach (wir berichteten). Die Züge müssen erst bestellt und gebaut werden. Sie werden aber weiter von Dieselmotoren angetrieben und können auch nicht schneller unterwegs sein – die Strecke ist nicht elektrifiziert und nicht für höhere Geschwindigkeiten ausgebaut.

Aichach-Friedberg: Kommt bald W-LAN in die Züge?

Die Triebwagen des französischen Fahrzeugherstellers Alstom sollen aber noch leiser unterwegs sein – ein Vorteil für Insassen und Anwohner. Monitore in den Zügen informieren die Fahrgäste in Echtzeit über aktuelle Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Anschlussbeziehungen an den jeweiligen Bahnhöfen. Internet per WLAN für die Kunden ist (noch) nicht vorgesehen. Die Fahrzeuge sollen aber für eine Nachrüstung vorbereitet werden. Die Barrierefreiheit wird dagegen laut einer Mitteilung der Eisenbahngesellschaft noch deutlich besser sein als bisher. Der Zugang an Bahnsteigen mit einer Höhe von 55 Zentimetern über Schienenoberkante ist stufenfrei. Dazu will der Freistaat einige bis dato noch sehr niedrige Bahnsteige erhöhen, damit eben eingestiegen werden kann. Außerdem seien künftig alle Züge mit rollstuhlgerechten Einstiegshilfen und Toiletten, Rollstuhlplätzen und Vorrangplätzen für mobilitätseingeschränkte Reisende ausgestattet.

Die BRB ist eine Tochter des französischen Verkehrskonzerns Transdev und bereits seit 2009 auf der Strecke unterwegs. Der reguläre Vertrag läuft bis Ende nächsten Jahres, dann folgt eine Übergangszeit von jetzt drei Jahren bis zum Start des neuen Vertrags, der dann über neun Jahre läuft. Die Regiobahn hat damit die dritte Ausschreibung in Folge auf dieser Strecke gewonnen und Mitbewerber abgehängt. BRB-Sprecher Christopher Raabe freut sich: „Wir haben darauf hingearbeitet, maximale Anstrengungen unternommen, gut kalkuliert und auch ein gutes Angebot abgegeben.“

Die BRB hat sich beim Los 2 der Ausschreibung „Augsburger Netze“ durchgesetzt und behält damit die Strecken des Augsburger Dieselnetzes, die von der Bezirkshauptstadt als Sternpunkt starten. Neben der Paartalbahn bis Ingolstadt gehören dazu auch die Ammerseebahn über Mering bis Weilheim und weiter bis Schongau, die Altmühlbahn (zwischen Ingolstadt und Eichstätt) und künftig zusätzlich die Staudenbahn über Gessertshausen nach Langenneufnach. Die 13 Kilometer lange seit 1991 stillgelegte Strecke im Kreis Augsburg wird ab 2022 wiederbelebt. Insgesamt sind das laut Regiobahn künftig 3,4 Millionen Zugkilometer im Jahr. Aktuell gilt von Montag bis Freitag ein Halbstundentakt zwischen Aichach und Augsburg ab der ersten Zugfahrt von 5.12 bis um 19.43 Uhr. Danach wird im Stundentakt gefahren. An Wochenenden und Feiertagen fahren die Züge jede Stunde.

Bahnverkehr: Deutsche Bahn ist in der Region nicht mehr vertreten

Das Los 1 der Ausschreibung „Augsburger Netze“, die elektrischen Strecken, hat die britische Verkehrsgesellschaft Go Ahead gewonnen. Sie löst in vier Jahren die Deutsche Bahn ab, die derzeit hier mit dem Fuggerexpress unterwegs ist. Dieser Auftrag ist allein an Zugkilometern mit 7,3 Millionen Kilometern mehr als doppelt so groß. Hier wird natürlich auch ein Vielfaches an Fahrgästen befördert. Die Verbindung von Augsburg nach München durch den südlichen Landkreis Aichach-Friedberg ist eine der meistfrequentierten Bahnstrecken überhaupt.

Bereits vor zehn Tagen hat die Eisenbahngesellschaft mitgeteilt, dass die Regiobahn das beste Angebot für das Diesel-Paket abgegeben hat. Wegen der Einspruchsmöglichkeiten unterlegener Bieter kann der Zuschlag aber erst nach Ablauf einer Frist erteilt werden. Über das Verfahren, Bewerber oder die Preisabstände in den Angeboten gibt die BEG keine Auskünfte. Doch so viel steht jetzt fest: Die Deutsche Bahn, eigentlich der Platzhirsch mit der DB Regio, ist nach den Vergaben ab Ende 2022 im Regionalverkehr rund um Augsburg und weit darüber hinaus nicht mehr am Start. Nach der ursprünglichen Planung der BEG hätte das auch schon früher sein können. Die Ausschreibung musste aber geschoben werden, weil das Großprojekt Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Stuttgart–Ulm Auswirkungen auf den Personennahverkehr in der Region haben und nicht im Zeitplan liegen.

