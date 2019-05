07:00 Uhr

Balkan-Mix und Deutsche Küche: Dorfwirt öffnet im Juni

Die Gaststätte in Großhausen hat wieder einen Pächter und öffnet spätestens Mitte Juni. Was alles geplant ist.

Von Gerlinde Drexler

Auf diese Nachricht werden viele mit Ungeduld gewartet haben: Der Dorfwirt in Großhausen (Markt Kühbach) hat wieder einen Pächter. Spätestens Mitte Juni wollen Zlata und Galin Grigorov die Gaststätte mit Biergarten wieder eröffnen. Die vergangenen Wochen haben beide viel Arbeit in Renovierungsarbeiten gesteckt. Die ersten Radausflügler warten schon darauf, einkehren zu können.

Und auch Zlata Grigorov fiebert schon dem Moment entgegen: „Ich möchte meinen Kochkittel anziehen und loslegen“, sagt die 49-Jährige. Sie war lange die Wirtin bei den Sportfreunden Friedberg, den sogenannten „Ostlern“, und bewirtschaftete zuletzt zusammen mit ihrem Mann rund zwei Jahre lang die Sportgaststätte des TSV Mühlhausen (Gemeinde Affing).

Kühbach: Das Ehepaar bietet traditionelle deutsche Küche mit einem Balkan-Mix an

Im Dorfwirt in Großhausen will das Ehepaar traditionelle deutsche Küche mit „einem kleinen Balkan-Mix“ anbieten. Damit will das Paar, das aus Bulgarien und Bosnien kommt, seine Wurzeln in das Angebot der Speisekarte mit einbringen. Kommen ihre selbst gemachten Cevapcici oder balkan-typische Salate bei den Gästen gut an, kann sich die 49-Jährige gut vorstellen, das Angebot zu erweitern.

Außerdem möchte das Ehepaar regelmäßig einen musikalischen Weißwurst-Frühschoppen mit den Achtalern anbieten. Eine Tradition, die sie schon in der Sportgaststätte des TSV Mühlhausen eingeführt hatten. Voraussichtlich im Juli soll der Weißwurst-Frühschoppen das erste Mal stattfinden. Bei schönem Wetter im Biergarten mit seinen rund 100 Plätzen, der Spielecke für Kinder und dem überdachten und renovierten Freisitz.

Gastronomie: Auch außerhalb der Biergarten-Saison gibt es genug Platz

Um die 80 Sitze hat der rund 70 Quadratmeter große Anbau der Gaststätte. Vor rund vier Jahren stimmte der Kühbacher Gemeinderat dem Anbau zu. Bis dahin hatte die Gaststätte nur über einen kleinen Gastraum und ein Nebenzimmer verfügt. Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Verpächter der Gaststätte, wollte mit der Erweiterung den Gästen auch außerhalb der Biergarten-Saison genügend Platz bieten. Die erste große Feier wird im Anbau schon bald steigen. Eine Hochzeitsgesellschaft habe ihn gemietet, verrät die Wirtin.

Sie hat eine Ausbildung im Restaurant- und Hotelfach absolviert. „Mit der Gastronomie war ich schon immer verbunden“, sagt die 49-Jährige. Im Dorfwirt wird vor allem sie es sein, die in der Küche steht. Beim Servicepersonal werden Stammgäste bekannte Gesichter sehen. Die meisten der bisherigen Bedienungen würden wieder zurückkommen und sich die Arbeitsschichten teilen, erzählt die Wirtin.

