vor 17 Min.

Bei Western-City: Lastwagen fährt auf Auto auf

Ein 43-Jähriger will nach der Western-City bei Dasing nach links Richtung Taiting abbiegen. Der nachfolgende Lastwagenfahrer macht einen Fehler.

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Dienstagnachmittag unweit der Autobahn bei Dasing. Laut Polizei war ein 43-Jähriger gegen 16.45 Uhr zunächst auf der parallel zur B300 führenden Straße von Dasing in Richtung Neulhof gefahren. Nach der Western City wollte er nach links in Richtung Taiting abbiegen.

Der 57-jährige Lastwagenfahrer schätzt die Situation falsch ein

Ein nachfolgender 57-jähriger Lastwagenfahrer schätzte die Situation falsch ein und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Dadurch erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20000 Euro. (AZ)

