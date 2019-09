10.09.2019

Bezahlbarer Wohnraum: Bis Ende 2020 sollen neue Wohnungen entstehen

Für rund zwei Millionen Euro entstehen im Westen von Aindling bis Ende 2020 neun Einheiten im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Das steckt dahinter.

Von Johann Eibl

„Wir haben über 800 vorgemerkte Interessenten im Landkreis.“ Von dieser großen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum berichtete Robert Englmeier als Geschäftsführer der Wohnbau Aichach GmbH beim offiziellen Spatenstich für eine Wohnanlage in Aindling. Gut möglich, dass einige dieser Bewerber künftig im Bussardweg leben werden, der im Baugebiet Schüsselhauser Feld liegt. Neun Wohnungen werden dort im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus entstehen.

In drei Fällen handelte es sich um Ein-Zimmer-Wohnungen, in einem Fall sind es zwei Zimmer und fünfmal werden Wohnungen mit drei Zimmern angeboten. Die gesamte Wohnfläche wird 575 Quadratmeter betragen, die Baukosten werden mit 1,9 Millionen Euro veranschlagt.

Aindling: Baufirma ist schon länger im Einsatz

Die Bauarbeiten, für die Hubert Michl aus Inchenhofen mit seinem Unternehmen zuständig ist, haben nicht erst am Montag begonnen, als einige Ehrengäste zu den bereitgestellten Spaten griffen. Der Untergrund in diesem Bereich hat sich als nicht gerade ideal herausgestellt, so dass Rammpfähle mit einer Länge von zwölf Metern ins Erdreich getrieben werden mussten. Daher war von einem aufwendigen Tiefbau die Rede. Die gesamte Anlage wird barrierefrei gestaltet. Ein Aufzug ist nicht vorgesehen, könnte aber nachträglich eingebaut werden. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert. Alle Wohnungen sind mit einer Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Abgeschlossen werden soll das Projekt Ende 2020. Einen Keller wird es nicht geben, wohl aber Ersatzräume in den Wohneinheiten.

Wie Robert Englmeier darlegte, hat die Wohnbau GmbH über das Erbbaurecht Zugriff auf das Grundstück erhalten: „Sonst wäre das nicht machbar gewesen.“ Außerdem bezeichnete er in seiner kurzen Rede die Zuschüsse als wichtige Grundlage. Diese staatliche Förderung führt dazu, dass Mieter einen Quadratmeterpreis von lediglich 5,50 Euro zu entrichten haben. Max Rössle, der ehemalige Geschäftsführer, der ebenfalls gekommen war, habe zusammen mit dem Aufsichtsrat die wesentlichen Vorbereitungen getroffen, sagte Englmeier. Er wünschte sich einen unfallfreien Bau ohne große Probleme sowie die Einhaltung der Kosten und des Terminplanes.

Sozoaler Wohungsbau: Landrat spricht von "vorbildlichem Projekt"

In mehrerer Hinsicht sprach Landrat Klaus Metzger von einem vorbildlichen Projekt. Als Erstes nannte er die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Aindling. „Wir beleben den sozialen Wohnungsbau. Das ist eine der großen Herausforderungen, die wir im Landkreis zu stemmen haben“, sagte er. Dann unterstrich Metzger den Energiestandard des Gebäudes, der in dieser Form nicht selbstverständlich sei. Außerdem würden nachhaltige Baustoffe miteinander verbunden, betonte er. Der Landrat rief die übrigen Kommunen im Landkreis dazu auf, in ähnlicher Weise mit der Wohnbau GmbH zu kooperieren.

Aindlings Bürgermeister Tomas Zinnecker erklärte, sozialen Wohnungsbau habe es bisher in Aindling nicht gegeben. Als nun das große Baugebiet im Westen des Orts ausgewiesen wurde, habe die Gemeinde die Chance beim Schopf gepackt. „Die Gemeinde hat das Grundstück zu fairen Bedingungen zur Verfügung gestellt“, sagt der Bürgermeister. Zinnecker deutete an, dass in zehn oder 20 Jahren mit ganz anderen Energiekosten zu rechnen sein werde. Er berichtete, dass man in diesem Baugebiet bei einem Einfamilienhaus mit „20, 30 oder 40 Euro im Monat für Heizung und Strom“ auskomme.

Im Bussardweg entsteht nun für die Wohnbau GmbH ein sogenanntes KfW-Effizienzhaus „40 plus“ in Hybridbauweise. In der Tragschale kommt Kalksandstein zum Einsatz, außen werden Holzfaserdämmplatten angebracht. Die Planung und die Bauleitung liegen in den Händen von Joachim Bettermann von den Eco+-Architekten in Aichach.

