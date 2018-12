Blau-Weiß fährt noch lange durchs Paartal

Plus Regiobahn setzt sich bei Ausschreibung wieder durch. Damit ist sie voraussichtlich bis Ende 2031 im Wittelsbacher Land unterwegs. Warum das noch nicht fix ist

Aichach/München Die Bayerische Regiobahn hat bei der Ausschreibung für den Vertrag „Augsburger Netze, Los 2“ das beste Angebot abgegeben und fährt damit aller Voraussicht nach bis Ende 2031 weiter auf der Paartalbahn durch das Wittelsbacher Land. Dazu auf der Ammerseebahn, Altmühlbahn und künftig auch auf der wiederbelebten Staudenbahn. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Freistaats plant, finanziert und kontrolliert, hat jetzt mitgeteilt, dass sie die Vergabe an die Regiobahn beabsichtigt. Fix ist das allerdings noch nicht: Den endgültigen Zuschlag kann die BEG nämlich wegen der Einspruchsmöglichkeiten unterlegener Bieter erst nach Ablauf der Wartefrist am Dienstag, 18. Dezember, erteilen.

Bis zu diesem Zeitpunkt handelt es sich noch um ein laufendes Vergabeverfahren. Die BEG will deshalb noch keine weiteren Angaben zu den Inhalten des Projekts machen. Auch nicht zu weiteren Anbietern und den Veränderungen auf den Bahnlinien für den Vertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit ab Ende 2021 (so die bisherige Planung).

Gegenüber „Platzhirsch“ durchgesetzt

Als es vor eineinhalb Jahren um einen Übergangsvertrag mit zweijähriger Laufzeit ging, setzte sich die Regiobahn gegen den „Platzhirschen“ durch. Die Deutsche Bahn und ihre staatlichen Vorgänger waren seit dem Bau der Linie durchs Paartal von 1875 bis Ende 2009 zwischen Augsburg und Ingolstadt und in Richtung Schongau unterwegs und wollten wieder zurück. Das hat jetzt wieder nicht geklappt und gleichzeitig verliert die Bahn laut Mitteilung der BEG auch das erste Los der Ausschreibung „Augsburger Netze“, den Fuggerexpress, an die britische Go-Ahead Verkehrsgesellschaft. Dieses gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg ausgeschriebene Los umfasst drei Bahn-Linien: (Ulm – Augsburg – München), (Würzburg – Ansbach – Treuchtlingen – Donauwörth – Augsburg), (Aalen – Nördlingen – Donauwörth). Und diese Bahnstrecken kommen zusammen auf rund 5,5 Millionen Zugkilometer pro Jahr. Go-Ahead hat bereits im August 2018 den Zuschlag für das im Dezember 2021 beginnende E-Netz Allgäu erhalten. Zudem wird Go-Ahead ab 2019 mehrere Verkehre in Baden-Württemberg, zum Teil auch grenzüberschreitend nach Bayern, betreiben, so die BEG.

Die Regiobahn betreibt das Paket mit Paartalbahn (Augsburg – Ingolstadt), Ammersee- und Pfaffenwinkelbahn (Augsburg – Weilheim – und Schongau), Altmühlbahn (Ingolstadt – Eichstätt). Dieses Netz umfasst mehr als drei Millionen Zugkilometer pro Jahr. Dazu kommt dann auch noch die wiederbelebte Staudenbahn von Augsburg über Gessertshausen nach Langenneufnach. Die 13 Kilometer lange Linie wurde 1991 stillgelegt.

Bei der Qualität immer im vorderen Drittel

Vor dieser aktuellen Ausschreibung hat die BEG unfreiwillig eine zweijährige Übergangszeit einschieben müssen. Der aktuelle Vertrag für die Dieselnetze in der Region Augsburg endet im Dezember 2019. Die neu formierten „Augsburger Netze“ mit den zwei Paketen (Diesel- und Elektrostrecken) starten aber erst Ende 2021. Hintergrund ist, dass sich der Personenfernverkehr auf der Schiene in der Region Augsburg insbesondere mit der Fertigstellung des Bahnhofs Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm wesentlich ändert und das Megaprojekt nicht im Zeitplan liegt. Deshalb wurde der Wettbewerb um zwei Jahre nach hinten geschoben.

Seit Ende 2009 sind die „Lint 41“-Triebwagen der Regiobahn in Weiß und Blau im Paartal unterwegs. In Sachen Qualität liegt die hundertprozentige Tochter des französischen Verkehrskonzerns Transdev laut BEG-Untersuchungen konstant im vorderen Drittel der regionalen Bahnbetreiber. Wie berichtet, hat die BRB auch den Zuschlag für das direkt angrenzende „Dieselnetz Augsburg I“ (Augsburg – Füssen, Augsburg – Landsberg und München nach Füssen) bekommen. Sie bedient seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag diese Routen – auch die hat bislang die Bahn befahren.