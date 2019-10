27.10.2019

Bürgermeister bremsen bei Mitfahrerbänken

Grüne wollen sich mit der abwehrenden Haltung der Rathauschefs im Wittelsbacher Land nicht zufriedengeben. Wie geht es weiter?

Von Thomas Goßner

Ein dringender Arzttermin und kein eigenes Autos? Zum Einkaufen in die Stadt, und der Bus fährt nur zweimal am Tag? Wer auf dem Land lebt, tut sich oft schwer, mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) seine Besorgungen zu erledigen. Abhilfe könnten sogenannte Mitfahrerbänke schaffen, wie sie die Grünen im Wittelsbacher Land vorschlagen.

Doch die Gemeinden, die für die Umsetzung der Idee zuständig sind, zeigen wenig Begeisterung für die Idee. Nur in Sielenbach gibt es bislang ein solches Bankerl, in Aichach laufen Planungen an. Jetzt soll der Landkreis noch einmal anschieben.

Grüne stellen Antrag im Kreistag von Aichach-Friedberg

Wer auf einer solchen eigens gekennzeichneten Bank sitzt, signalisiert, dass er auf eine Mitfahrgelegenheit wartet. Bayernweit gibt es inzwischen etliche Kommunen mit diesem Angebot. Die Grünen darum hatten im Kreistag beantragt, dass der Landkreis Aichach-Friedberg im Einvernehmen mit den Bürgermeistern ein ähnliches Konzept erarbeiten und schnellstmöglich umsetzen solle.

Der zuständige Kreisentwicklungsausschuss beauftragte Landrat Klaus Metzger (CSU) im Juli, das Thema in der Dienstversammlung der Bürgermeister zu besprechen, da die Städte und Gemeinden auch für die Errichtung und den Unterhalt der Bänke zuständig sein würden.

Eine Gefahr für Kinder und Jugendliche?

Die Mehrheit der Rathauschefs sah das freilich äußerst kritisch – gerade mit Blick auf die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen. Ohne Mitwirkung der Gemeinden habe es aber keinen Sinn, ein solches Konzept aufzustellen, hieß es nun die der jüngsten Sitzung des Ausschusses.

Ein Resümee, das Kreisrätin Marion Brülls (Grüne) so nicht akzeptieren wollte. „Das ist keine Erfindung von uns. Es wird in vielen Gemeinden bereits erfolgreich durchgeführt“, berichtete sie und kritisierte das „Bedenkentum“ der Bürgermeister. Nirgendwo habe es bislang ein Problem mit der Sicherheit gegeben. Im Übrigen entscheide jeder selbst, ob er dort sitzen will oder nicht.

Landrat Metzger ist offen für den Vorschlag der Grünen

Nach Brülls’ Ansicht würde es dem Landkreis nur guttun, wenn sich die Kommunen auf diese Weise vernetzen. Auch Landrat Klaus Metzger versicherte seine Bereitschaft, für die Erarbeitung eines Grobkonzepts zur Verfügung zu stehen, wenn die Städte und Gemeinden das denn wollten.

Im bayerischen Verkehrsministerium sieht man die Aktivitäten sehr positiv. „Wir müssen bei der Mobilität kreativ denken. Mitfahrerbänke sind dabei eine gute Idee, da diese neben einem zusätzlichen Mobilitätsangebot auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken“, sagt Verkehrsminister Hans Reichhart.

