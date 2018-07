18:00 Uhr

Bunt und vielfältig wie AIC-Creativ selbst

15 Mitglieder der Künstlergruppe präsentieren zum Jubiläum ihre große Bandbreite in der Aichacher Sparkassen-Galerie.

Von Gerlinde Drexler

So bunt und vielfältig wie Aic-Creativ ist auch die neue Ausstellung des Vereins in der Sparkassen-Galerie in Aichach. 15 Hobbykünstler zeigen, dass sie in ihren diversen Stilrichtungen auf hohem Niveau arbeiten. Das Besondere: Es ist eine Jubiläumsausstellung zum 40. Geburtstag von Aic-Creativ. Vor 40 Jahren hatte der Verein, dem Künstler und Kunsthandwerker angehören, seine erste Ausstellung. Das Jubiläum feiert AIC-Creativ mit noch einer weiteren Ausstellung.

Schon seit Jahren ist AIC-Creativ ein Mosaikstein im kulturellen Leben der Stadt. Aichach profitiere von dem Verein, sagte stellvertretender Bürgermeister Helmut Beck, der den Künstlern „großen Respekt vor diesen Leistungen“ zollte. Bereits ein Jahr nach Gründung des Vereins konnte er auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Seine Ausstellungen in Friedberg, Schrobenhausen, Augsburg und Aichach fanden großen Zuspruch. Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, blickte bei der Vernissage am Donnerstagabend zurück: „Über 600 Besucher haben damals eine Ausstellung in der Wittelsbacher-Realschule begutachtet, die unter der Schirmherrschaft des damaligen Landrats Bestler stand.“

Seitdem sind der Verein und auch die einzelnen Mitglieder auf zahlreichen Ausstellungen vertreten. Sie zeigten ihre Arbeiten zum Beispiel in verschiedenen Schulen, dem Krankenhaus und dem Pfarrzentrum oder in Aichachs Partnerstadt Brixlegg. Jedes Jahr findet eine Gemeinschaftsausstellung im Sisi-Schloss statt und auch im Kögl-Turm ist die Gruppe immer wieder anzutreffen. Bei der Aktion „Guerilla-Stricken“ verkleidete der Verein 2013 die Regenrohre am Aichacher Rathaus.

Gegründet worden war der Verein ursprünglich als Hobby-Klub. Später wurden daraus die Hobby-Künstler Aichach und inzwischen nennt sich der Verein mit seinen 23 Mitgliedern AIC-Creativ. Die Namensänderung hat einen ganz einfachen Grund: Der Begriff „Hobby“ habe leider einen negativen Touch, sagte Vorsitzender Franz Gutmann. Zu Unrecht, wie er fand: „Die Künstler, egal welcher Stilrichtung, befinden sich alle auf einem hohen Niveau.“ Dem stimmte auch Cischek zu: „Die Besucher bekommen sehr schöne und hochwertige Kunstwerke präsentiert.“

„Real bis märchenhaft mit viel Know-how“

Was die Künstler im Einzelnen ausmacht, stellte Vorsitzender Gutmann in einer launigen Kurzpräsentation vor: „Real bis märchenhaft mit viel Know-how“ bezeichnete er die digitale Malerei von Maire-Luise Strohmenger. „Große Formate mit viel Leben“ zeigt Rita Höfler mit ihrer Malerei. „Urlaub pur und endlich wieder Zeit fürs Hobby“ hat Malerin Susanne Eckl.

„Die vielfältige“ Maria Kolbinger kann Malerei, Bildhauerei und Schmuck sowie Porträts mit Leben füllen. „Kreativität auf Porzellan und feine Bilder“ sind die Stilrichtung von Maike Maiwald, Isi Geschwendtner-Krohe ist mit ihrer Filzkunst „auf der Suche nach Neuem“, „fein, edel und gut zu gebrauchen“ sind die Webarbeiten von Sybille Hübner-Schroll. Als „mitten aus dem Leben und doch abgehoben“ beschrieb der Vorsitzende die Arbeit von Reiner Schroll. „Ausdrucksstark und mit viel Liebe gemacht“ sind Skulpturen und Malerei von Hanni Niedermayer.

„Landschaften mit Ausdruck“ malt Erwin Hackl, „Stillleben und die geliebten Katzen“ sind die Motive von Malerin Donata Giacomel. „Überraschende Blickwinkel aus dem Leben“ fotografiert Claudia Neumüller, während die Fotos von Herbert Hanika „digital schwarz-weiß bis bunt mit scharfem Auge gemacht“ sind. Seine eigene Malerei bezeichnete Gutmann als „reduzierte Form bis real“. Auf speziellen Wunsch seiner Tochter malte er das Bild von Simba, dem König der Löwen, und widmete es dem erwarteten Enkelkind.

Laufzeit Die Jubiläumsausstellung von AIC-Creativ ist noch bis zum 13. September in der Sparkassen-Galerie in der Donauwörther Straße in Aichach zu sehen: Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag auch von 14 bis 18 Uhr und Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Eine zweite Ausstellung zum Jubiläum zeigt der Verein an den Wochenenden 13. und 14. sowie 20. und 21. Oktober im Köglturm. Die Vernissage ist am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr.

