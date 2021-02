vor 48 Min.

Corona: Es gibt drei weitere Todesopfer im Landkreis

Am Aichacher Krankenhaus wurden am Mittwoch 15 Covid-19-Patienten stationär behandelt.

Seit Montag verzeichnet das Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 50.

Von Carmen Jung

Insgesamt 77 Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind seit März der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Seit Montag hat das Landratsamt drei weitere Todesopfer verzeichnet. Die Verstorbenen gehörten keiner Einrichtung, also auch keinem Seniorenheim, an. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist unter die 50-er-Marke gesunken. Sie liegt am Mittwoch bei 46,8. Am Dienstag stand der Wert bei 57,9.

Insgesamt waren schon über 3350 Landkreisbürger infiziert

In den vergangenen sieben Tagen wurden 53 Landkreisbewohner positiv auf Corona getestet. Fünf davon kommen aus Aichach, 21 aus Friedberg, fünf aus Kissing und zwei aus Mering. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten ist damit seit März auf 3351 Menschen gestiegen.

Im Aichacher Krankenhaus werden 15 Covid-19-Patienten behandelt

Zurückgegangen ist aktuell auch die Zahl der Infizierten in der Aichacher Klinik. Am Freitag lagen dort knapp 30 Covid-19-Patienten. Bis Mittwoch ist diese Zahl auf 15 Infizierte gesunken. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation, sie alle werden beatmet. Außerdem gelten im Aichacher Krankenhaus neun Patienten als Verdachtsfall. In der Friedberger Klinik gibt es aktuell keinen Verdachtsfall.

