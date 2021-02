vor 31 Min.

Corona-Impfungen für Erzieher und Lehrer starten früher als geplant

Ab kommender Woche bekommen Lehrer und Erzieher in Aichach-Friedberg Corona-Impfungen. Warum sie früher starten und wie sich der Inzidenzwert entwickelt.

Von Max Kramer

Grund- und Förderschullehrkräfte sowie Beschäftigte in Kitas und in der Kindertagespflege können im Landkreis Aichach-Friedberg schon ab kommender Woche gegen Corona geimpft werden. Grund ist eine bundesweite Änderung der Impfverordnung, nach der die Angehörigen dieser Berufsgruppen nun zur Kategorie "hohe Priorität" gehören. Nach Auskunft des Landratsamts Aichach-Friedberg sollen sie den Impfstoff von AstraZeneca bekommen; dieser stehe für Personen bis 65 Jahre zur Verfügung. Die Impfungen sollen im alten Krankenhaus Aichach stattfinden.

Impfungen für Lehrer und Erzieher in Aichach-Friedberg im alten Krankenhaus

Die betreffenden Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege werden derzeit durch das Schulamt und das Kreisjugendamt über die organisatorischen Details informiert. Wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind rund 1300 Mitarbeiter in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege betroffen. Dazu kämen etwa 25 Fachkräfte im Bereich Jugendsozialarbeit und circa 120 Fachkräfte in Heilpädagogischen Tagesstätten.

Unterdessen ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Landkreis-Bewohner, die an oder mit Corona verstorben sind, auf 85.

Zahl der Corona-Toten im Wittelsbacher Land steigt, Inzidenzwert stabil

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt im Wittelsbacher Land auf niedrigem Niveau. Er lag nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Freitag bei 23 und damit leicht höher als am Vortag (20,8). Im Vergleich steht der Landkreis damit weiter gut da: Für Bayern meldete das RKI den Inzidenzwert 60, deutschlandweit lag er bei 63.

Auch im Aichacher Krankenhaus bleibt die Lage stabil. Wie bereits am Donnerstag meldete das Landratsamt Aichach-Friedberg neun Corona-Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Drei Patienten liegen auf der Intensivstation, sie alle müssen beatmet werden. Dazu kommen in Aichach fünf weitere Verdachtsfälle. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es laut Landratsamt derzeit weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

3848 Corona-Fälle im Landkreis seit März

Insgesamt sind seit März 3484 Landkreis-Bewohner positiv getestet worden. 30 Fälle meldet das Landratsamt aus den vergangenen sieben Tagen, davon sechs in Aichach, vier in Friedberg, sieben in Kissing und vier in Mering.

