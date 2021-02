16:36 Uhr

Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg erreicht niedrigsten Wert seit 111 Tagen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Aichach-Friedberg sinkt weiter - auf den nun tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Ein weiterer Corona-Todesfall im Landkreis.

Von Max Kramer

Seit mehreren Wochen schon zeigt die Kurve der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg tendenziell nach unten. Am Donnerstag hat der Wert nun den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, lag er bei 45,3. Der exakt gleiche Wert war zwar bereits am 20. Januar vermeldet worden, damals verzerrten jedoch fehlende Daten die Corona-Statistik. Niedriger lag die Inzidenz im Wittelsbacher Land zuletzt am 17. Oktober (44,6).

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt, Zahl der Patienten konstant

Auch die Zahl der Corona-Patienten, die im Aichacher Krankenhaus behandelt werden, ist im Vergleich zu den vergangenen Wochen und Monaten relativ niedrig. Am Donnerstag meldete das Landratsamt Aichach-Friedberg 17 positiv getestete Patienten, zwei mehr als noch am Vortag. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation, sie alle müssen beatmet werden. Neun weitere Patienten gelten als Verdachtsfälle, in der Friedberger Klinik gibt es derzeit einen Verdachtsfall.

Unterdessen vermeldet das Landratsamt einen weiteren Todesfall im Landkreis. Der oder die Verstorbene wohnte zuletzt nicht in einem Pflege- oder Seniorenheim. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Landkreis auf 78.

3365 Landkreis-Bewohner seit Anfang März positiv getestet

Insgesamt sind seit Anfang März 3365 Landkreis-Bewohner positiv getestet worden. In den vergangenen sieben Tagen wurden 47 Corona-Fälle registriert, vier davon in Aichach, 13 in Friedberg, sieben in Kissing und zwei in Mering.

