Corona-Krise: Landkreis installiert einen Versorgungsarzt

Der Landkreis muss einen Versorgungsarzt installieren, der die medizinische Versorgung im Wittelsbacher Land sichern soll. Was Dr. Andreas Ullmann zu tun hat.

Von Carmen Jung

Die Zahl der Infizierten steigt weiter an. Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldete am Dienstag 129 positiv getestete Landkreisbürger. Immerhin: 37 von ihnen sind inzwischen wieder genesen. Um die Corona-Krise bewältigen zu können, werden weitere neue Strukturen geschaffen. Jetzt installiert der Landkreis einen Versorgungsarzt. Er ist das Bindeglied zwischen den niedergelassenen Ärzten und dem Landratsamt.

Ein Aichacher Allgemeinarzt übernimmt die neue Aufgabe

Eine solche Stelle muss jeder Landkreis in Bayern schaffen. Das haben Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag angeordnet. Bei der Lagebesprechung am Montagvormittag im Landratsamt kam Dr. Andreas Ullmann ins Gespräch. Landrat Klaus Metzger berichtete am Dienstag in einem Pressegespräch, dass ein Anruf genügte. Ullmann habe sofort zugesagt.

Der Facharzt für Allgemeinmedizin, der auch ausgebildet ist in Naturheilverfahren, Manueller Medizin und Chirotherapie sowie Notfallmedizin, ist Geschäftsführer des „Zentrum für Allgemeinmedizin“ an der Sudetenstraße in Aichach. Die Aufgaben, die er nun hat, „sind eine ganze Menge“, so der Landrat.

Der neue Versorgungsarzt kann "Corona-Praxen" einrichten

Boris Peter von der Führungsgruppe Katastrophenschutz ist froh, „dass wir ihn haben“. Ullmann muss nun die medizinische Versorgung im Landkreis planen und koordinieren. Er muss alle notwendigen Maßnahmen treffen, um die ärztliche Grundversorgung im Katastrophenfall zu sichern. Im Zweifelsfall genügt zur Umsetzung eine Weisung des Landrates.

Wenn nötig, wird der Versorgungsarzt auch Schwerpunktpraxen für die Behandlung von Cowid-19-Patienten einrichten und das Personal dafür rekrutieren. Die Kassenärztliche Vereinigung ist verpflichtet, ihn dabei zu unterstützen. Außerdem unterstützt er das Landratsamt bei der Verteilung von Schutzausrüstung.

