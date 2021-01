vor 36 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Aichach-Friedberg leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg legt leicht zu, bleibt aber unter 100. 21 Covid-19-Patienten liegen im Aichacher Krankenhaus.

Von Marlene Weyerer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) leicht gestiegen und liegt jetzt bei 68,3. Am Montag lag der Inzidenzwert noch bei 55,7. In der vergangenen Woche hält sich der Wert meist stabil unter 100. Die Marke von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern hat der Landkreis allerdings noch nicht unterschritten.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie laut Landratsamt 3164 Menschen im Wittelsbacher Land positiv getestet worden, 73 in den vergangenen sieben Tagen. Davon leben je 17 in Aichach und Friedberg, fünf in Kissing und zehn in Mering. In der Aichacher Klinik werden aktuell 21 Covid-19-Patienten behandelt. Fünf davon liegen auf der Intensivstation, vier werden beatmet.

Aichach-Friedberg: Landratsamt verschickt FFP2-Masken an Bedürftige

Seit Montag müssen bayernweit in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr FFP2-Masken getragen werden. Das Landratsamt verschickt kostenlose FFP2-Masken an rund 2500 bedürftige Personen, je fünf pro Person.

Auszubildende packen im Landratsamt Aichach-Friedberg FFP2-Masken ein. Diese werden an rund 2500 Bedürftige im Landkreis verschickt. Bild: Klaus Metzger

Päckchen mit den Masken gehen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen, von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Nutzern von Tafeln und Obdachlose.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen