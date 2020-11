vor 4 Min.

Corona-Zahlen im Landkreis: Zahl der Toten steigt, Inzidenzwert sinkt

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind vier weitere Corona-Tote zu beklagen. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt auf 153,73. Neuer Fall in Aichacher Kindergarten.

Von Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg ist laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag auf 153,73 gesunken. Am Sonntag lag sie noch bei 165,61. In den vergangenen sieben Tagen wurden laut Landratsamt 259 Menschen positiv auf Corona getestet. Davon 73 in Aichach, 52 in Friedberg, 41 in Mering und 17 in Kissing. Als Kontaktpersonen sind derzeit 721 Personen vorsorglich in Quarantäne.

Pandemie: 32 Covid-19-Patienten im Krankenhaus Aichach

Dem Landratsamt zufolge liegen aktuell 32 Covid-19-Patienten im Krankenhaus Aichach. Sechs werden auf der Intensivstation behandelt, von denen vier beatmet werden. Insgesamt sind im Wittelsbacher Land seit Anfang März 1734 Personen positiv getestet worden. 30 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Darunter sind sechs Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach. Vier davon verstarben am vergangenen Wochenende.

Die Ergebnisse der zweiten Reihentestung im Seniorenheim liegen komplett vor: 24 Mitarbeiter und 36 Bewohner des Spitals sind positiv getestet. Eine erneute Reihentestung ist für Dienstag geplant. Für das Haus an der Paar in Aichach liegen die meisten Ergebnisse der Reihentestung ebenfalls vor. In dem Seniorenheim wurden insgesamt acht Personen positiv getestet. Dabei handelt es sich ausschließlich um Bewohner.

Neuer Corona-Fall in Aichacher Kindergarten Holzgarten

Einen Corona-Fall gibt es im Heim Pro Seniore Friedberg. Ein Bewohner ist positiv getestet worden. Zu den engen Kontaktpersonen zählen ein Bewohner sowie vier Mitarbeiter. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes laufen noch, derzeit findet auch eine Reihentestung statt. Auch im Aichacher Kindergarten Holzgarten wurde ein Kind positiv getestet. Als Kontaktpersonen gelten zwei Erzieher sowie 23 Kinder. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes laufen noch, ebenso wie im Fall des Kindergartens Sternschnuppe in Schmiechen. Hier wurde eine Erzieherin positiv getestet.

Da der Meldeweg vom Landratsamt über das LGL bis zum Robert-Koch-Institut verläuft, sind die Zahlen zumeist nicht deckungsgleich. Die zusätzlichen Fälle, die im Landratsamt bereits bekannt sind, tauchen daher vermutlich erst nächste Woche in der LGL-Statistik auf.

