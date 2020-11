vor 41 Min.

Corona: Vier weitere Bewohner in Aichacher Seniorenheim gestorben

Über das Wochenende sind vier Bewohner des Heilig-Geist-Spitals Aichach an oder mit Corona verstorben.

Die Pandemie fordert immer mehr Todesopfer. Nun starben vier weitere Menschen in Aichach an oder mit Corona. Sie alle waren Bewohner des Heilig-Geist-Spitals.

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt. Über das Wochenende sind vier weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Sie alle waren Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montagnachmittag mit.

Böse Vorahnungen hatten bereits die Ergebnisse der Reihentests geweckt, die in den vergangenen zwei Wochen im Spital stattgefunden hatten. Sie ergaben, dass sich insgesamt 36 Bewohner und 24 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Zu ihrem Alter oder ihrem Geschlecht machte das Landratsamt keine Angaben.

Wie das Virus in die Einrichtung mit 73 Bewohnern und 73 Mitarbeitern gelangen konnte, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Leiterin des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, Kirsten Höper, teilte in der vergangenen Woche mit, dies sei mutmaßlich durch Mitarbeiter geschehen. Doch es sei auch nach wie vor möglich, dass Angehörige das Virus ins Heim getragen hätten. Um das zu klären, hat das Amt die Totenscheine aller verstorbenen Bewohner der jüngsten Zeit angefordert.

Mit den Todesfällen vom Wochenende ist die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Heimbewohner im Spital auf sechs gestiegen. Insgesamt sind seit März 30 Menschen aus dem Landkreis im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben.

Weitere Corona-Infektionsfälle im Haus an der Paar in Aichach

Gesundheitsamtsleiterin Höper hatte nach Bekanntwerden der Infektionsfälle Kritik an der Heimleitung geäußert: Diese habe die Meldepflicht verletzt und nicht bereits nach dem zweiten positiven Testergebnis eines Mitarbeiters das Gesundheitsamt, wie vorgeschrieben, informiert. Obwohl das Gesundheitsamt am Montag vergangener Woche verfügt habe, die acht Flügel des Senioren- und Pflegeheims zu jeweils voneinander getrennten Isolierstationen umzufunktionieren, sei auch das mehrere Tage nicht geschehen. Die Heimleitung war danach für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Unerfreuliche Nachrichten gibt es auch vom Haus an der Paar in Aichach. Die dort veranlasste Reihentestung ergab, dass sich neben den drei bereits bekannten Bewohnern fünf weitere mit Covid-19 infiziert haben.

