Aichacherin übersehen: Zwei Verletzte nach Unfall an Indersdorfer Gabel

Eine Frau aus Aichach, die nach Schwabhausen (Landkreis Dachau) unterwegs ist, wird an der Indersdorfer Gabel übersehen. Wie die Frau den Unfall übersteht.

Bei einem Unfall an der Indersdorfer Gabel zwischen Dachau, Schwabhausen und Markt Indersdorf sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen verletzt worden - darunter eine Aichacherin. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt, wollte eine 47-Jährige aus Vierkirchen auf der Staatsstraße von Schwabhausen kommend nach links in Richtung Markt Indersdorf abbiegen. Dabei übersah sie die 43-jährige Aichacherin, die ihr entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Autounfall an Indersorfer Gabel bei Dachau: Aichacherin verletzt

Bei dem Unfall zogen sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst nach München ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge der Frauen wurden durch den Aufprall komplett beschädigt und vom Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 25.000 Euro. (kmax)