Der neue Kreistag: Stimmenkönige, Aufsteiger, Aussteiger

Plus Der Wähler sorgt im Landkreis Aichach-Friedberg für Überraschungen. Zwei Urgesteine des Kreistags schaffen den Sprung ins neue Landkreis-Parlament nicht mehr.

Der frisch gekürte Kreistag hat ein Gesicht – genau genommen 60 Gesichter. Das Wahlvolk im Wittelsbacher Land schüttelte die Listen kräftig durch, häufelte Aufsteiger nach vorn, wählte auch bekannte Kommunalpolitiker raus. Details, Statistik und Besonderheiten zur Wahl aus insgesamt 412 Kandidaten:

Wer in Aichach-Friedberg mit über 53.000 die meisten Stimmen holt

Die meisten Stimmen aller Bewerber holte mit über 53.000 wieder der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko. Er erhielt damit rund 8000 Stimmen mehr als 2014, als er auch schon ganz vorn lag. Bester Nicht-CSUler ist der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann ( SPD) mit rund 21.400. Auch die Stimmenkönigin ist von der CSU und bleibt auf dem „Thron“: Sissi Veit-Wiedemann (rund 34.700).

Die „Frauen-Fraktion“ verliert einen Sitz und hält künftig 14 der 60 Mandate. Bei den Grünen steht es dagegen 5:4 für die Frauen.

25 Kreisräte sind neu, beziehungsweise sie sind wie Gertrud Hitzler und Georg Resch (beide CSU) oder Josef Settele ( AfD) wieder zurück im Kreisparlament.

Wer nicht mehr im Kreistag Aichach-Friedberg sitzt

15 amtierende Kreisräte haben den Sprung nicht mehr geschafft: Darunter sind auch die beiden Kreistagsurgesteine Rupert Reitberger (CSU) und Peter Feile (SPD). Reitberger macht zwar von Platz 60 aus 21 Plätze auf der CSU-Liste gut. Das reichte aber nicht. Der Igenhausener ( Hollenbach) ist länger Kreisrat, als es den Kreistag Aichach-Friedberg überhaupt gibt. Erstmals zog Reitberger 1966 in den damaligen Kreistag des Altlandkreises Aichach ein. Er kommt damit bis Ende April auf 54 Jahre.

Das sind die Mitglieder des neuen Kreistags 1 / 9 Zurück Vorwärts Peter Tomaschko 53.093 Manfred Losinger 41.694 Richard Scharold 36.302 Sissi Veit-Wiedemann 34.660 Stephanie Kopold-Keis 33.348 Tomas Zinnecker 33.049 Josef Dußmann (neu) 32.407 Florian Mayer 31.316 Helmut Beck 30.467 Erich Kerner (neu) 29.607 Reinhard Gürtner 29.559 Michaela Böck 29.472 Erwin Gerstlacher 29.331 Thomas Kleist 29.026

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Leonhard Büchler 28.819 Markus Winklhofer (neu) 28.376 Thomas Winter 26.442 Reinhard Herb 26.366 Gertrud Hitzler (neu) 26.208 Hans Schweizer 25.671 Josef Schreier 25.474 Stefan Meitinger (neu) 25.030 Gregor Pfundmeir 24.550 Georg Resch (neu)\ 24.414 Markus Waschka (neu) 24.160 Nachrücker: Josef Koppold 24.027

Grüne (9 Sitze, 2014: 5) Stefan Lindauer (neu) 18.078 Katrin Müllegger-Steiger 17.465 Petra von Thienen (neu) 13.776 Claudia Eser-Schuberth 13.630 Marion Brülls 13.494 Wolfhard von Thienen (neu) 13.155 Magdalena Federlin 12.799 Wolfgang Rainer Pfeiffer (neu) 12.649 Alfred Seitz (neu) 11.641 Nachrücker: Monika Gebhard 11.599

Freie Wähler (7 Sitze, 2014: 5) Erich Nagl 13.230 Marc Sturm 12.267 Rudi Fuchs 12.056 Helmut Lenz 11.781 Peter Erhard 11.737 Johannes Ankner (neu) 11.659 Johannes Hatzold 10.149 Nachrücker: H.-J. Schmuttermair 9871

SPD (7 Sitze, 2014: 11) Klaus Habermann 21.370 Roland Eichmann (neu) 17.658 Andreas Santa (neu) 12.766 Silvia Rinderhagen 12.211 Stefan Hummel (neu) 11.825 Hans-Dieter Kandler 10.743 Ulrike Sasse-Feile (neu) 10.090 Nachrücker: Brigitte Neumaier 9734

AfD (5 Sitze, 2014: 0) Josef Settele (neu) 19.090 Willibald Mair (neu) 15.903 Paul Traxl (neu) 15.352 Simon Kuchlbauer (neu) 14.837 Heike Themel (neu) 14.795 Nachrücker: Monika Luff 14.714

ÖDP (3 Sitze, 2014: 2) Berta Arzberger 7820 Johannes Kreppold (neu) 7233 Maria Posch (neu) 6745 Nachrücker: Peter Schmid 6557

Unabhängige (3 Sitze, 2014: 6) Mathias Stößlein (neu) 11.135 Franz Schindele 9378 Martin Echter 8778 Nachrücker: Manfred Graser 8405

FDP (1 Sitz, 2014: 1) Karlheinz Faller 7492 Nachrücker: Birgit Geier 5928





Seit der Geburtsstunde des neuen Kreises (1972) ist Peter Feile im Kreistag. Nicht mehr dabei sind künftig auch langjährige Mitglieder wie Leonhard Kandler ( Baar), Johann Settele (Petersdorf) und der Meringer Karl-Heinz Brunner (alle CSU) sowie der Aichacher Karl-Heinz Schindler (SPD) und Eva Ziegler (Unabhängige) aus Ebenried (Pöttmes).

Nicht mehr zur Wahl angetreten sind zehn amtierende Kreisräte.

So alt sind die neuen Kreisräte von Aichach-Friedberg

Das Durchschnittsalter ist gesunken. Im neuen Plenum ist Leonhard Büchler (CSU) aus dem Friedberger Stadtteil Rohrbach mit 70 Jahren sozusagen Alterspräsident. Gleich mehrer Kreisräte sind unter 30. Die junge Garde führt Landratskandidat Stefan Lindauer (23/Grüne/Todtenweis) an.





Der Kreistag ist Schnittstelle zwischen den verschiedenen Parlamenten. Vertreten sind mit Tomas Zinnecker (CSU) ein Bezirksrat und mit Peter Tomaschko (Merching) ein CSU-Landtagsabgeordneter. Christina Haubrich, Landtagsabgeordnete der Grünen aus Merching, hat den Sprung nicht geschafft.

Leichtes Übergewicht: 32 Kreisräte kommen aus dem Altlandkreis Aichach und 28 aus dem Altlandkreis Friedberg.

So viele Bürgermeister sitzen im neuen Kreistag Aichach-Friedberg

Rein rechnerisch kommt auf etwa 2200 Einwohner des Kreises ein Kreisrat. In der Realität sind die Sitze aber anders verteilt. In sieben von 24 Kommunen wohnt kein Kreisrat: Adelzhausen, Baar, Eurasburg, Kühbach, Obergriesbach, Rehling, Steindorf.

Elf derzeit amtierende beziehungsweise am Sonntag neu gewählte Bürgermeister wurden in den Kreistag gewählt. Fünf davon hören aber im Mai auf. Verändern könnte sich diese Zahl durch Entscheidungen bei den Stichwahlen in Affing, Dasing und Mering.

