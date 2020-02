vor 19 Min.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Merching: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Merching finden Sie nach der Wahl von Bürgermeister und Gemeinderat in diesem Artikel.

In Merching im Kreis Aichach-Friedberg werden am Tag der Kommunalwahl 2020 in Bayern ein neuer Bürgermeister und der Gemeinderat gewählt. Der Termin ist der 15. März. Noch an diesem Tag sollen am Abend die Ergebnisse feststehen. Wenn sie vorliegen, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Kommunalwahl 2020 in Merching: Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Bei der Kommunalwahl in Merching haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach beginnt sofort die Auszählung der Stimmen. Das Ergebnis soll noch am Abend feststehen. Sie finden es dann an hier:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Gemeinderat-Wahl in Merching an dieser Stelle.

Der amtierende Bürgermeister Martin Walch von den Freien Wählern tritt bei der Wahl 2020 nicht mehr an. Seine Partei geht stattdessen mit Markus Storch ins Rennen. Die CSU hat Helmut Luichtl aufgestellt, die Parteienfreien Chantal Wieja.

Die Einwohnerzahl bestimmt die Anzahl der Gemeinderäte. Da in Merching mehr als 3000 Menschen wohnen, gibt es 16 Sitze in dem Gremium. So viele Kandidaten werden also in den Gemeinderat gewählt.

Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl: Ergebnis der Gemeinderatswahl

2014 wurde bei der Kommunalwahl Bürgermeister Martin Walch wiedergewählt. Das war das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Merching:

FWM: 9 Sitze

CSU : 4 Sitze

: 4 Sitze Grüne: 2 Sitze

PB: 1 Sitz

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

