vor 45 Min.

Fünf Unfälle auf der A8 stoppen den Berufsverkehr

Mehrere Auffahrunfälle sorgten am Mittwochmorgen auf der A8 für erhebliche Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs in Richtung München.

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der Autobahn bei Dachau hat erhebliche Folgen. Es kommt zu weiteren Unfällen und einem langen Stau.

Fünf Unfälle haben am Mittwochmorgen den Berufsverkehr auf der Autobahn zwischen Sulzemoos und Dachau erheblich beeinträchtigt und zeitweise zum Erliegen gebracht.

Vier Fahrzeuge krachen kurz vor Dachau aufeinander

Ausgangspunkt war kurz vor sieben Uhr kurz vor der Anschlussstelle Dachau/ Fürstenfeldbruck: Dort ereignete sich laut Polizei ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 23-jährige Autofahrerin hatte zu spät das Abbremsen eines vorausfahrenden Wagens erkannt und war aufgefahren. Zwei nachfolgende Autos krachten ebenfalls auf den Wagen davor. Der Schaden beträgt rund 21.000 Euro.

Etwa eineinhalb Kilometer vor der Unfallstelle kam es im Stau zu einem zweiten Auffahrunfall. Dabei fuhr ein 19-jähriger Augsburger mit seinem Kleintransporter auf ein vorausfahrendes Auto auf. Der Schaden wird hier auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Zwei beschädigte Autos blockieren eine Fahrspur auf der A8

Etwa eine Stunde später kollidierten im zäh fließenden Rückstau bei geringer Geschwindigkeit zwei Autos seitlich miteinander. Der Schaden beträgt hier ebenfalls etwa 6000 Euro. Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren und blockierten bis zur Bergung eine Fahrspur.

Am Stauende kracht ein Augsburger mit voller Wucht auf einen VW

Wiederum 30 Minuten später erkannte ein 31-jähriger Augsburger das Stauende kurz nach der Anschlussstelle Sulzemoos zu spät und fuhr mit erheblicher Wucht auf einen stehenden VW auf, das dadurch auf den Seitenstreifen geschleudert wurde. Der Unfallverursacher und der 55-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt in das Klinikum in Dachau eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 25.000 Euro. Während dieser Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Standstreifen vorbeigeleitet. Dabei streiften sich ein Sattelzug und ein Auto seitlich streiften, was wiederum zum Blockieren der Fahrbahn führte und für weitere Behinderungen sorgte. Sachschaden hierbei: rund 6000 Euro.

Zwischen 7 und 9.30 Uhr bildete sich infolge der Unfälle ein etwa zehn Kilometer langer Rückstau bis zur Anschlussstelle Sulzemoos. (AZ)

