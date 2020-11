vor 35 Min.

Haus in Kühbach abgebrannt: Ursache für verheerendes Feuer steht fest

Plus Ein verheerender Brand am vergangenen Freitag hat ein Kühbacher Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Jetzt ist klar: Das Feuer entstand durch Fahrlässigkeit.

Von Max Kramer

Ein Bild der Zerstörung hinterließ ein verheerender Brand am Freitag in Kühbach. In der Schönbacher Straße zerstörten die Flammen den Dachstuhl eines Einfamilienhauses sowie den anliegenden Garagentrakt. Die zwei Bewohnerinnen, eine 43-Jährige mit ihrer Tochter, konnten das Gebäude unverletzt verlassen, doch das Haus wurde durch die Schäden unbewohnbar. Noch am Freitag nahm die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen auf. Nun kam sie zu einem Ergebnis.

Weit über Kühbach hinaus waren die Flammen des Brands zu sehen. Bild: Fabian Specht

Brand in Kühbach geht offenbar auf Fahrlässigkeit zurück

Wie das zuständige Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilt, ergaben die Ermittlungen, dass "ein fahrlässiger Umgang mit vermeintlich abgekühlter Asche" den Brand verursacht hat. Demnach waren erhitzte Aschreste in einem "nicht feuerfesten Behältnis" gelagert. Weitere Details wollte die Polizei auf Anfrage wegen offener Versicherungsfragen nicht mitteilen.

Offenbar ging der Brand von der Garage aus. Von dort griff das Feuer auf das Haus über. Der Brand in Kühbach löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus. Dass das Haus nicht komplett den Flammen zum Opfer fiel, war den Feuerwehren Kühbach, Aichach, Gachenbach, Inchenhofen, Hilgertshausen und Stockensau zu verdanken. Die Einsatzkräfte brachten den Brand noch im Verlauf des Vormittags unter Kontrolle und löschten ihn. Der Schaden ist dennoch hoch: Er liegt nach Polizeiangaben im "niedrigen sechsstelligen Bereich". Dass der Brand auch juristische Konsequenzen hat, ist nach derzeitigem Stand unwahrscheinlich.

Ein Brand hat ein Einfamilienhaus in Kühbach unbewohnbar gemacht. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bild: Erich Echter

Vor Heizperiode: Polizei verweist auf Sicherheitsstandards von Öfen

Vor dem Hintergrund der anstehenden Heizperiode weist die Polizei auf die Einhaltung der Sicherheitsstandards hin - vor allem bei Benutzung von Schweden- und Kachelöfen. "Hierzu gehört vor allem, Aschereste ausschließlich in geeigneten feuerfesten Behältnissen zu lagern", teilte die Polizei mit.

