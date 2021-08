Inchenhofen

Musik und Sonnenschein: Kultursommer begeistert Publikum in Inchenhofen

De junge Oidboarischen, Christian Dauber und Georg Krammer, spielten am Freitag beim Kultursommer in Inchenhofen auf.

Plus Volksmusik, Gstanzl, Country und Blues waren beim Kultursommer im Inchenhofener Schulgarten zu hören. Ebenso wie Kindertheater. Das Publikum war begeistert.

Von Erich Echter

Mit einer Woche Verzögerung klappte der Auftritt von "De junge Oidboarischen" und der Aichacher Bauernmusi am Freitag im Inchenhofener Schulgarten. Eigentlich hatten sie im Rahmen des "Kultursommers Wittelsbacher Land" bereits eine Woche früher aufspielen sollen. Wegen des schlechten Wetters musste der Auftritt und das vorherige Theater aber ausfallen. Am Samstag wurde der Kultursommer in Inchenhofen fortgesetzt.

