Inchenhofen: Neuer Bürgermeister Schoder bekommt eine Mehrheit

Plus Die Wahl bringt Veränderungen im Gemeinderat von Inchenhofen. CSU und Freie Wähler erhalten acht der 14 Ratssitze. Die ÖDP ist neu im Gemeinderat.

Die Inchenhofener haben einmal mehr klar kundgetan, was sie mehrheitlich wollen: Veränderung. Das werden sie nach diesem Wahlergebnis nun auch bekommen. Nachdem am Sonntagabend schon feststand, dass Anton Schoder neuer Bürgermeister wird, ging eine Ära zu Ende. 24 Jahre lang hatte Karl Metzger als Mitglied des Bürgerwillens ‘84 die Gemeinde angeführt. Nun stellt die CSU/Freie Wähler- Fraktion den Rathauschef.

Dass alles anders werden könnte, hatte sich aber schon früher abgezeichnet. Im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl 2014 hatte sich die Zahl der Listen am Ende verdoppelt. Auch die ÖDP und Bündnis ’90/ Die Grünen stellten ihre Gemeinderatskandidaten vor. Mit Maria Posch schickte die ÖDP zudem eine Bürgermeisterkandidatin ins Rennen: „Ich hoffe, die Wähler haben verstanden, dass wir eine dritte Gruppierung im Gemeinderat brauchen“, hatte sie am Sonntagabend noch gesagt, bevor das endgültige Ergebnis der Gemeinderatswahl feststand.

Dritte Gruppierung am Ratstisch

Nun gibt es also diese dritte Gruppierung am Ratstisch in Inchenhofen. Mit 1376 Stimmen schaffte Maria Posch selbst den Einzug in den Gemeinderat für die ÖDP. Ihr Mitstreiter Ludolf Karletshofer bekam 1045 Stimmen. Während die ÖDP ab sofort also mit zwei Sitzen im Gremium vertreten sein wird, gelang den Grünen dieser Schritt am Sonntag nicht.

Ganz endgültig steht die Runde um den Ratstisch noch nicht auf dem Papier. Anton Schoder hatte gleichzeitig als Bürgermeister und als Gemeinderat kandidiert. Nachdem er das Amt des Bürgermeisters antreten wird, rückt voraussichtlich Klaus Strobl für ihn in den Gemeinderat nach. Anton Schoder holte insgesamt auch die meisten Stimmen bei den Wahlen zum Gemeinderat an diesem Abend, dicht gefolgt von Hans Schweizer und Georg Heinrich (alle CSU/ Freie Wähler). Der amtierende Bürgermeister Karl Metzer erhielt die meisten Stimmen für den Bürgerwillen ‘84 und schaffte es insgesamt auf den fünften Platz der Gemeinderatswahlen. Wie berichtet, durfte er aus Altersgründen nicht noch einmal für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters kandidieren. Für die Grünen holte Eva Felizitas Manzl die meisten Stimmen (236). Der Wahlsieger steht eindeutig fest: Die CSU/Freie Wähler-Fraktion hat acht der insgesamt 14 Sitze. Der Bürgerwille ‘84 bekam vier und die ÖDP zwei Sitze.

