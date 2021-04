Inzidenz am Sonntag über 100: Dennoch Lockerungen in Aichach-Friedberg

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis liegt am Sonntag bei 110,7 und damit wieder über der Grenze. Warum die Corona-Regeln dennoch mindestens bis Mittwoch gelockert bleiben.

Die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Sonntag wieder über den Grenzwert 100 gesprungen. Die "Corona-Notbremse" im Wittelsbacher Land bleibt dennoch bis mindestens einschließlich Mittwoch aufgehoben. Denn von Mittwoch bis Samstag lag der Inzidenzwert vier Tage in Folge unter 100. Nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 110,7. Am Samstag meldete das RKI 91,3. Seit Sonntag gelten dem bayernweiten Stufenplan zufolge im Wittelsbacher Land für mindestens vier Tage erleichterte Corona-Regeln. Bleibt die Inzidenz am Montag und Dienstag weiter über 100 - und damit drei Tage in Folge - würde die "Corona-Notbremse" mit schärferen Regeln ab Donnerstag wieder gelten.

Inzidenz in Aichach-Friedberg: Welche Corona-Regeln aktuell gelten

Bis mindestens einschließlich Mittwoch, 14. April, gelten im Landkreis Aichach-Friedberg jetzt unter anderem folgende Regeln:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung öffnen.

Erlaubt ist Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

Die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr ist aufgehoben.

Einzelhandel in Aichach-Friedberg darf per "Click and Meet" öffnen

Klar ist auch, dass der Einzelhandel im Landkreis ab Montag wieder öffnen darf, wenn auch eingeschränkt. Waren Einkäufe mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click and Meet") bislang ausschließlich unter einer Inzidenz von 100 erlaubt, muss der Wert nach Beschluss der bayerischen Staatsregierung jetzt nur noch unter 200 liegen. Bewegt sich die Inzidenz zwischen 100 und 200, müssen Kunden einen negativen Corona-Test vorlegen: entweder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest. Zwischen 50 und 100 ist "Click and Meet" ohne negativem Test möglich. Das gilt im Landkreis ab Montag, weil die Inzidenz zuletzt bis Samstag vier Tage in Folge in diesem Korridor lag.

Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht? Was an Schulen gilt

Klarheit herrscht seit Freitag auch, wie es nach den Osterferien an den Schulen weitergeht. Der Inzidenzwert am Freitag entscheidet jeweils, welche Regeln in der darauffolgenden Woche gelten. Da die Inzidenz an diesem 9. April unter 100 lag, findet am Montag nach den Ferien an allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen Unterricht im Klassenzimmer statt. Kompletter Präsenzunterricht ist möglich, wenn dort ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. Andernfalls gibt es Wechselunterricht.

Widerspruch: Intensivstation voll, Regeln werden gelockert

Die Lockerungen durch die Inzidenzzahlen stehen im Gegensatz zur Entwicklung auf den Intensivstationen auch vor Ort: Während sich die Corona-Lage in den Kliniken an der Paar immer mehr zuspitzt, wurden die Regeln im Landkreis Aichach-Friedberg ab Sonntag gelockert. Am Wochenende waren alle Intensivbetten für Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus belegt. Schon am Freitag deutete vieles darauf hin, dass die Zahlen über das Wochenende wieder nach oben gehen, weil die niedrigeren Infektions-Meldungen über die Osterfeiertage aus der Statistik der vergangenen sieben Tage Tag für Tag herausfallen. Dr. Kirsten Höper, Leiterin des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, erklärte am Freitag gegenüber unserer Redaktion, sie rechne demnächst wieder mit steigenden Inzidenzwerten. Sie glaube, dass nötige oder gewünschte Testungen am langen Osterwochenende nicht stattfinden konnten und zumindest ein Teil davon erst allmählich nachgeholt werde. "Als Folge dessen wäre Mitte der nächsten Woche mit einem Anstieg zu rechnen", sagt Höper. "Sollte ich mich täuschen, wäre mir das aber sehr recht."

