09:01 Uhr

Kleinbus mit Schulkindern in Unfall verwickelt

Laut Polizei gibt es vier leichtverletzte Kinder. Außerdem gibt es einen Schwerverletzten. Autofahrer weicht umgestürzten Baum aus und prallt in Bus

Von Carmen Jung

Ein Kleinbus mit Schulkindern ist am Donnerstag gegen 7.50 Uhr bei Unterbernbach in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei Aichach mitteilte, wurden dabei vier Schulkinder leicht verletzt. Eine weitere am Unfall beteiligte Person erlitt schwere Verletzungen. Weitere Details zu den Verletzten wie Alter und Geschlecht sind im Moment noch nicht bekannt.

Der Unfall ereignete sich auf der Straße von Unterbernbach in Richtung Hörzhausen (Stadt Schrobenhausen). Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge, lag im Waldstück kurz nach dem Kühbacher Ortsteil ein umgestürzter Baum auf der Straße. Ein Autofahrer wollte diesem ausweichen und lenkte auf die Gegenspur. Dort prallte das Auto in den Kleinbus. Die Bergungsarbeiten dauern an.

