Name des neuen Geschäftsstellenleiters in Pöttmes steht fest

Im Pöttmeser Rathaus wird ab April ein neuer Geschäftsstellenleiter tätig sein. Er tritt die Nachfolge von Stefan Hummel an.

Von Nicole Simüller

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes, zu der die Gemeinden Pöttmes und Baar gehören, bekommt einen neuen Geschäftsstellenleiter. Er tritt die Nachfolge von Stefan Hummel an. Dieser hatte das Amt seit Ende März 2016 innegehabt und wechselt zum neuen Jahr nach München. Nun steht fest: Der neue Pöttmeser Geschäftsstellenleiter kommt aus der Aichacher Stadtverwaltung.

Wie Bürgermeister Mirko Ketz mitteilte, fiel die Entscheidung der VG-Versammlung in nicht öffentlicher Sitzung auf Patrick Kamenka. Der 42-Jährige ist seit Anfang 2014 bei der Stadt Aichach beschäftigt. Hier ist er als Personalleiter und stellvertretender Hauptamtsleiter tätig. Sein neues Amt tritt er zum 1. April an. Bis dahin wird in Pöttmes Kämmerin Sandy Lichtblau kommissarisch die Geschäftsstellenleitung übernehmen.

Patrick Kamenka wechselt im April von der Aichacher Stadtverwaltung ins Pöttmeser Rathaus. Er wird dort neuer Geschäftsstellenleiter für die VG Pöttmes, zu der die Gemeinden Pöttmes und Baar gehören. Bild: Josef Mörtl (Archivfoto)

Kamenka freut sich auf seine neue Aufgabe. Auch wenn er über seinen Weggang in Aichach sagt: "Nach sieben Jahren geht man nicht ganz so einfach." Die neue Stelle biete jedoch mehr Möglichkeiten, im kommunalen Bereich mitzusteuern und mitzugestalten. "Der Einflussbereich ist größer."

Neun Bewerber wollten Geschäftsstellenleiter in Pöttmes werden

Kamenka setzte sich in Pöttmes gegen acht Mitbewerber durch. Fünf Kandidaten, zwei Frauen und drei Männer, bekamen die Gelegenheit, sich in der VG-Versammlung vorzustellen. Bürgermeister Ketz sagt über Kamenka: "Wir freuen uns darauf, einen Mann wie Herrn Kamenka als Geschäftsstellenleiter bekommen zu haben. Wir haben den Eindruck, dass er gut ins Team passt."

Der Arbeitsweg für den Geschäftsstellenleiter wird ab April 2021 in etwa gleich lang sein wie bisher - nur dass er in eine andere Richtung führt. Kamenka wohnt mit seiner Familie im Kühbacher Ortsteil Radersdorf. Er ist Vater von zwei Söhnen, elf und sechs Jahre alt. Nicht zuletzt ihretwegen zählt Fußball zu seinen Hobbys.

