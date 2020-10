vor 17 Min.

Neuer Halt für die Paartalbahn geht ab Montag in Betrieb

Plus Ab Montag hat die Paartalbahn eine neue Station zwischen Schrobenhausen und Ingolstadt: der Bahnhalt Brunnen. Das hat Folgen für den Fahrplan.

Von Christian Lichtenstern

Die Paartalbahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt, die von der Bayerischen Regiobahn ( BRB) betrieben wird, bekommt eine neue Haltstelle: Brunnen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) liegt zwischen Schrobenhausen und Ingolstadt. Ab Montag, 5. Oktober, halten auch hier – auf Bestellung durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) – die Züge der BRB. Fahrgäste erreichen von Brunnen aus in gut zehn Minuten den Hauptbahnhof Ingolstadt; der Augsburger Hauptbahnhof ist in 45 Minuten erreichbar. Die BRB passt für diesen neuen Halt ihre Fahrpläne an, die in allen Auskunftssystemen hinterlegt sind. Auf der Webseite bietet sie einen Gesamtfahrplan an, der heruntergeladen werden kann.

Der neue Bahnhalt Brunnen startet mit Verzögerung

Seit über zehn Jahren wird im Nachbarlandkreis über den Bahnhalt Brunnen diskutiert, „schon lange vor meiner Zeit.“ Eigentlich sollte der zusätzliche Zustieg seit zwei Jahren in Betrieb sein. Für Verzögerungen beim Planfeststellungsverfahren sorgte unter anderem die Bahnsteighöhe. Die wurde dann auf 55 Zentimeter über Schienenoberkante festgelegt. Ein Problem war die schleppende Realisierung nicht nur für die Gemeinde Brunnen, die für die Bahnkunden, die dort auf die Schiene umsteigen, einen Park-and-ride-Platz baut. Auch die Kreisverwaltung muss das Nahverkehrsangebot jetzt so anpassen, dass möglichst viele Arbeitspendler und Schüler zum ÖPNV und damit aus dem Auto in Bus und Bahn gelotst werden.

