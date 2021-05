Motorradfahrer nach Unfall bei Obergriesbach schwer verletzt

Ein 36-Jähriger kommt mit seinem Motorrad bei Obergriesbach von der Straße ab. Ein Rettungshubschrauber bringt den schwer verletzten Mann in die Uniklinik nach Augsburg.

Bei einem Unfall hat sich ein 36-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC 10 von Obergriesbach nach Taiting (Gemeinde Dasing) unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung "Am Weiher" kam der 36-Jährige in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Motorrad und Fahrer schleuderten etwa 150 Meter weit in ein angrenzendes Feld. Wie die Polizei berichtet, war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.

Rettungshubschrauber bringt 36-Jährigen in Uniklinikum

Entgegenkommende Unfallzeugen hielten unverzüglich an und setzten einen Notruf ab. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er musste nach einer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Motoradfahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Laut Angaben der Polizei dürfte er zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: