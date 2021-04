Polizei löst drei Corona-Partys in Aichach und Pöttmes auf

Mehrere Treffen im Raum Aichach verstoßen am Wochenende gegen die aktuellen Corona-Regeln. Die Feiernden haben nun Ärger mit der Polizei.

Die Aichacher Polizei hat am Samstag drei Treffen mit Feiernden aus mehreren Haushalten aufgelöst. Alle Teilnehmer wurden laut Polizeibericht nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, weil sie gegen die aktuell geltenden Corona-Regeln verstoßen haben. Eine Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen in Aindling sorgte für weitere Anzeigen - wegen Alkohol und Corona-Verstößen .

Partys in Kühnhausen und in einer Wohnung in Oberbernbach

Am Samstag trafen sich gegen 17 Uhr fünf 16- bis 21-Jährige in einem Hinterhof der Aichacher Martinstraße. Sie gehörten mindestens drei Haushalten an.

Von 22 bis 5 Uhr gilt aktuell auch eine Ausgangsbeschränkung: Gegen 22.20 Uhr feierten sieben junge Leute zwischen 16 und 19 Jahren eine Party im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen. Diese Teilnehmer gehörten laut Polizei ebenfalls mindestens drei Haushalten an.

Gegen 22.40 Uhr waren die Beamten dann im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Dort feierten sieben Personen, zwischen 28 und 41 Jahren, aus mindestens drei Haushalten eine Party in einer Wohnung. Die Party wurde aufgelöst.

Junge Frau mit Alkohol am Steuer und mit drei Mitfahrern in Aindling unterwegs

Am Sonntagmorgen gegen 3:40 Uhr kontrollierte die Polizei in der Aindlinger Peter-Sengl-Straße ein Auto mit vier Insassen. Bei der Fahrerin wurde Alkoholgeruch festgestellt. Für die 20-jährige Fahrerin gilt eine Grenze von 0,0 Promille. Sie muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Die Insassen zwischen 20 und 22 Jahren gehörten drei unterschiedlichen Haushalten an und wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

