Streik legt Zugverkehr in Aichach-Friedberg lahm

Viele Fahrgäste am Aichacher Bahnhof mussten am Montag lange auf ihren Zug warten.

Plus Regionalzüge fallen am Montagmorgen allesamt aus. Verspätungen bis in den Nachmittag hinein. Fahrgäste stranden am Bahnhof in Aichach.

Pendler aus Aichach und Umgebung, die auf die Bahnverbindung nach Augsburg und Ingolstadt angewiesen sind, hatten gestern schwer zu schlucken. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat am Montagmorgen bundesweit zu Streiks aufgerufen. Davon war indirekt auch die Bayerische Regiobahn (BRB) auf der Strecke Augsburg – Ingolstadt betroffen.

Von 4 bis 9 Uhr dauerte der Streik bei der Deutschen Bahn offiziell. Die BRB-Mitarbeiter streikten zwar nicht selbst, der Zugverkehr im Wittelsbacher Land war dennoch stark eingeschränkt. Der Grund: Mitarbeiter der DB Netz sind auch hier für die Stellwerke zuständig und verwalten die Strecke. Die Verbindungen zwischen Augsburg und Ingolstadt sind deshalb laut BRB während des Streiks allesamt ausgefallen. Von Seiten der BRB hieß es am Montagmorgen: „Wir bedauern sehr, dass unsere Kunden von den Auswirkungen des Streiks so massiv in Mitleidenschaft gezogen werden, obwohl wir gültige Tarifabschlüsse haben.“ „Man muss die Bahnmitarbeiter verstehen“ Die Fahrgäste strandeten am Morgen derweil am Bahnhof in Aichach. Während einige Unverständnis äußerten, erklärte ein anderer Fahrgast auf Nachfrage: „Man muss die Bahnmitarbeiter verstehen. Oft werden sie nicht ausreichend bezahlt und müssen viele Überstunden machen.“ Insgesamt wurde die Situation gelassen aufgenommen. Viele nutzen die unverhoffte Wartezeit für einen Kaffee oder einen Snack im gut gefüllten Café am Aichacher Bahnhof. Mitarbeiter der BRB erklärten derweil die Situation und wiesen auf die besonderen Umstände hin. Mit über 30 Minuten Verspätung waren die Züge zwischen Augsburg und Ingolstadt am Montagmorgen dann nach dem Ende der Streiks, ab etwa 9 Uhr, unterwegs. Betroffen waren auch die Regionalzüge ab Hochzoll nach München und der bundesweite Fernverkehr. Bis in den frühen Nachmittag hinein kam es in der Region teils zu erheblichen Verspätungen. Gegen späten Nachmittag fuhren die Züge laut BRB dann wieder nach Plan. (lot) Lesen Sie dazu auch: "Blau-Weiß fährt noch lange durchs Paartal"

