vor 31 Min.

Vorfahrtfehler: Unfall an B300-Auffahrt in Aichach

Beim Auffahren auf die B300 bei Aichach-Süd übersieht ein 50-jähriger Mann einen Audi. Es kommt zum Zusammenstoß auf der Bundesstraße.

Wegen eines Vorfahrtfehlers ist es am Montagnachmittag an der B300-Auffahrt Aichach-Süd zu einem Unfall gekommen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Nach Unfall auf der B300 ist 25-Jährige verletzt

Laut Polizei wollte ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 14.45 Uhr auf die B300 in Fahrtrichtung Schrobenhausen einfahren. Dabei übersah er den auf der Bundesstraße in Richtung Schrobenhausen fahrenden Audi A3 eines 25-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den ausgelösten Airbag zog sich die 25-jährige Beifahrerin im Audi eine leichte Verletzung am Kopf zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

