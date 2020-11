03.11.2020

Wie im Wittelsbacher Land die US-Wahlen verfolgt werden

Plus Das Interesse an der Präsidentschaftswahl in Amerika ist groß. Was Menschen im Kreis Aichach-Friedberg, die Verbindungen in die USA haben, hoffen und befürchten.

Von Gerlinde Drexler

Am Dienstag wählen die Amerikaner ihren Präsidenten. Der Demokrat Joe Biden liegt Umfragen zufolge vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Aber: Das will nichts heißen, sagen Menschen im Wittelsbacher Land, die zu Amerika einen persönlichen Bezug haben.

Peinlich ist Timothy Simones aus Aindling „das ganze Theater da drüben“. Der gebürtige Amerikaner lebt seit rund 36 Jahren in Deutschland. Er kritisiert: „Trump ist genauso gegen Biden vorgegangen wie vor vier Jahren gegen Hillary Clinton.“ Die Wahl sei eine Schlammschlacht, die ihm überhaupt nicht gefalle. „Ein bisschen Anstand und Respekt gehört dazu.“ Aufgefallen ist ihm: „Ich habe noch nie erlebt, dass das Interesse an der US-Wahl so intensiv ist wie jetzt.“

Seiner Meinung nach nehmen viele jedoch Donald Trump zu ernst. „Er ist ein Showman“, sagt Simones. „Er war Vorsitzender eines großen Konzerns - aber was hat er politisch für Erfahrungen?“

Wen er gewählt hat, will der 68-Jährige nicht verraten. Was er aber erzählt ist, dass in seiner Familie überwiegend der amtierende Präsident Trump gewählt werde. Als Grund nennt er: „Weil am Monatsende etwas hängen bleibt.“

Angst, dass die Städte explodieren, wenn Trump gewinnt

Wird Trump nicht wiedergewählt, dann glaubt Simones nicht, dass es zu Unruhen kommen wird. Anders sieht es aus, wenn er die Wahl gewinnt. „Ich habe Angst, dass es dann Unruhen geben wird, dass die Städte explodieren.“ Gerade in Großstädten wie Chicago oder Los Angeles könnte sich der 68-Jährige vorstellen, „dass es scheppert“.

An einem könnte sich die deutsche Regierung jedoch ein Beispiel nehmen, finden laut Simones seine in Deutschland lebenden Söhne. Es sei höchste Zeit, dass Berlin in Anlehnung an Trumps „America first“ mehr „Germany first“ praktiziere.

Sohn überlegt, aus Amerika wegzuziehen

Kinder, Enkel und Urenkel von Hildegard Wessel leben in Amerika. Bei den Telefonaten erlebe sie sie ziemlich frustriert, erzählt die Leiterin des Projekts Ecknachtal. „Sie haben Angst, was passiert.“ Ihr Sohn, der in Kalifornien lebt, ist sich sicher, dass dort die Demokraten siegen werden. Beim Rest des Landes sei er sich nicht sicher, so Wessel. „Der Ausgang der Wahl ist nicht eindeutig vorherzusagen, sagen sie.“ Dass ihre Kinder nicht mit dem amtierenden Präsidenten Donald Trump sympathisieren, zeigt die Überlegung ihres Sohnes. Er spielt mit dem Gedanken, bei einer Wiederwahl Trumps aus Amerika wegzuziehen.

Wer gewinnt die US-Präsidentschaftswahl: Amtsinhaber Donald Trump (links) oder Herausforderer Joe Biden? Bild: Evan Vucci, Patrick Semansky, dpa

Wessel selbst würde es furchtbar finden, wenn Trump wiedergewählt werden würde. Sie sagt aber auch: „Ich mache mir keine Hoffnungen, dass es in die richtige Richtung gehen wird.“ Wessel erinnert sich an ihren Besuch in Amerika im Juli vor vier Jahren. Damals habe sie die Wahl für eine sichere Sache gehalten und geglaubt, dass die Demokraten gewinnen würden. Ihr Enkel, ein junger Jurist, war sich nicht so sicher gewesen. Er sagte damals zu ihr: „Viele fühlen sich übergangen und vernachlässigt und misstrauen dem eingefahrenen System.“ Wessel ist deshalb „wahnsinnig gespannt, wie es ausgeht“. Unabhängig vom Ausgang der Wahl ist Wessels Wunsch, nach Amerika zu reisen, wenn es wieder möglich ist. „Ich habe meinen jüngsten Urenkel noch nicht gesehen. Der ist jetzt fast ein Jahr alt.“

Ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera

Karina Meitinger spielt mit dem Gedanken, die Wahlberichterstattung live mitzuverfolgen. Die 26-jährige Aichacherin arbeitete ein Jahr lang in Amerika und hat noch heute Kontakt zu Arbeitskollegen und Freunden. Ihr Eindruck ist, dass die fehlenden Corona-Regeln und Trumps Herunterspielen der Pandemie bei vielen schlecht ankommen. Ob Biden aber der bessere Kandidat wäre? Meitinger ist skeptisch: „Beide sind alt.“ Es sei ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera sagt Meitinger. Trotzdem hofft sie, dass Trump nicht wiedergewählt wird.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen